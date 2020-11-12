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Зеленского госпитализировали

У Зеленского стандартный график работы, единственное ограничение – это изоляция.

Фото : delo.ua12 ноября 2020, 13:14

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский проходит лечение в больнице, там есть оборудованный специальный кабинет, где он проводит совещания, передает zakon.kz.

В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что тоже получил положительный тест на коронавирус.

Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания… Он находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена, - приводит РИА Новости слова советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, Ермак также находится в отдельной изолированной палате. Он отметил, что у Зеленского и Ермака стандартный график работы, единственное ограничение – это изоляция.

Подоляк добавил, что Зеленский и Ермак также не видятся в больнице, они общаются по телефону.


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