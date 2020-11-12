Более 20,5 млрд в год тратит Казахстан на лечение больных сахарным диабетом - исследование

В целом, бремя сахарного диабета в Казахстане, рассчитанное как сумма прямых и непрямых затрат, составляет ежегодно не менее 436,4 млрд тенге или около 1 млрд долларов США.

Казахстанские ученые представили данные, полученные при проведении исследования "Бремя диабета для РК", которое призвано оценить ситуацию с этим заболеванием в стране, а также облегчить повседневную жизнь казахстанцев, больных диабетом, передает zakon.kz.

В проведении исследования участвовали различные специалисты из разных сфер медицины.

Расходы

Так, профессор, ведущий научный сотрудник Назарбаев Университета Александр Гуляев рассказал, что в первую очередь была проведена оценка затрат на амбулаторное лекарственное обеспечение диспансерных пациентов с диагнозом "сахарный диабет".

Установлено, что расходы составили более 20,5 млрд тенге в год. Более 12 млрд расходуется на 30 611 пациентов с СД I типа и около 8 млрд на 352 022 (в 10 раз большую популяцию пациентов) с СД II типа. Т.е., на препараты для одного пациента с СД I типа тратится в 17 раз больше, чем на пациента с СД II типа. Логично связать это положение с чрезвычайно высокой стоимостью препаратов инсулина и инсулиновых помп, - сказал он.

Во-вторых, продолжил ученый, стоимость остальных статей расхода на пациента со II типом диабета гораздо выше, чем объем затрат на пациента с диабетом I типа.

Больше расходуется на диспансерное наблюдение, но главное, больше затрат на лечение патологий, сопутствующих сахарному диабету II типа и терапию осложнений диабета, включая госпитализацию. Например, затраты на терапию сопутствующих патологий при СД I типа - 6 млрд тенге, а при СД II типа - более 137 млрд, - отметил Александр Гуляев.

Очень весомой оказалась и часть затрат, которая приходится на непрямые затраты.

Из числа непрямых затрат мы смогли посчитать затраты, связанные с инвалидностью по сахарному диабету и затраты, связанные с временной нетрудоспособностью. Объем этих непрямых затрат, рассчитанный в нашем исследовании, составляет около 103 млрд тенге. Следует учесть, что размер пособий по инвалидности не высок и не покрывает истинных нужд пациента, тем не менее, можно говорить о значительных цифрах на непрямые затраты, - сказал профессор.

Кроме того, был подсчитано недополученное ВВП вследствие временной нетрудоспособности пациентов с сахарным диабетом в течение года. В итоге получена цифра в 121 млрд тенге.

По подсчетам специалистов, сумма непрямых затрат и потерь ВВП, связанных с нетрудоспособностью пациентов при сахарном диабете, может составлять порядка 128 772 779 832 тенге.

Очевидно, что непрямые затраты превосходят прямые медицинские затраты. В целом, бремя сахарного диабета в Казахстане, рассчитанное как сумма прямых и непрямых затрат, составляет ежегодно не менее 436,4 млрд тенге или около 1 млрд долларов США, - заключил Гуляев.

Статистика

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 380 тысяч больных с диагнозом "сахарный диабет". При этом с прошлого года количество больных, вставших на диспансерный учет в Казахстане выросло более, чем вдвое – с 143 266 до 373 183 человек.

Как отметил директор Института Здоровья КазНУ им. Аль-Фараби Кайрат Давлетов, с 2013 года наблюдается небольшое снижение взятия пациентов на диспансерный учет (8,9% с 2013 по 2019 гг), в то время как в период с 2009 по 2013 гг. этот показатель составлял 11,3%.

Более того, анализ данных Национального регистра сахарного диабета РК показал ежегодный рост распространенности сахарного диабета стандартизированного по возрасту в г. Алматы с 1,74 на 2,31% с 2015 по 2019 годы, с тенденцией 7% среднегодового увеличения, - отметил он.

Согласно данным рандомизированных эпидемиологических исследований, каждый десятый взрослый казахстанец болен сахарным диабетом, что в несколько раз превышает официальные данные, основанные на обращаемости за медицинской помощью.

По мнению Давлетова, истинные данные распространенности заболевания необходимо учитывать при планировании мероприятий контроля эпидемии сахарного диабета.

Проблемы

Вместе с тем Исследования EUROASPIRE IV &V в Казахстане показали проблемы на уровне первичной медико – санитарной помощи (ПМСП).

В частности, это:

• недостаточный охват лекарственной терапии пациентов с гипергликемией после инфаркта миокарда и с высоким коронарным риском;

• гликемический контроль недостаточен среди пациентов, принимающих лекарственную терапию;

• отмечается низкая приверженность к лечению.

Таким образом, официальные данные МЗ РК, базирующиеся на данных диспансерного учета и Национального регистра сахарного диабета, имеют значимые расхождения в распространенности сахарного диабета с популяционными исследованиями, проведенными в РК, - сказал ученый.

В свою очередь доцент кафедры эпидемиологии, биостатистики и доказательной медицины Высшей школы общественного здравоохранения Рафаиль Кипшакбаев остановился на недостаточности мер, принимаемых государством для нераспространения этого заболевания.

Он напомнил, что с 2000 года и до настоящего времени в Казахстане проводится комплекс мероприятий для пациентов, финансируемых государством. Это обеспечение инсулинами и таблетированными сахароснижающими препаратами; внедрение современных технологий лечения СД I типа - дети обеспечены системами непрерывного подкожного введения инсулина (помпами) и вспомогательными материалами на бесплатной основе; проведение скрининга на раннее выявление сахарного диабета среди взрослого населения и другие.

Однако проводимые меры недостаточны для предотвращения роста заболеваемости СД и его осложнений. Постоянное возрастание затрат на здравоохранение обусловлено рядом факторов, среди которых: увеличение удельного веса хронических неинфекционных заболеваний, повышение стандартов оказания медицинской помощи, прогресс в области медицинских технологий. Без преувеличения можно сказать, что расходы на здравоохранение становятся неподъемным бременем для экономик большинства стран мира, - сказал доцент.

При этом он отметил, что новое лечение не обязательно должно быть дешевле, поскольку призвано в первую очередь, повысить эффективность терапии. В случае диабета более эффективный контроль гликемии позволит в дальнейшем избежать большего количества госпитализаций, ампутаций, почечной недостаточности, кардиоваскулярных и других грозных осложнений, что, в конечном итоге, позволит сберечь средства, затрачиваемые на лечение осложнений заболевания.

Диабет и дети

Рассказали ученые и о заболеваемости сахарным диабетом среди детей.

По данным Министерства здравоохранения РК, в настоящее время на диспансерном учете находится 3 994 ребенка с диагнозом сахарный диабет I типа, и 127 детей с диагнозом с диабетом II типа. Около 1500 детей обеспечены инсулиновыми помпами, в рамках ГОБМП.

В рамках выполнения своей миссии по защите законных прав и интересов людей, живущих с сахарным диабетом, в текущем году ДАРК была вынуждена обращаться в структуры МЗ РК множество раз, в основном по вопросам амбулаторного лекарственного обеспечения. Из них большая часть вопросов была связана с обеспечением расходными материалами для инсулиновых помп, в большинстве случаев эти вопросы удается решать, однако сам факт того, что родителям детей приходится буквально бороться за нормальное обеспечение говорит об упущениях в системе здравоохранения, - сказал президент Диабетической ассоциации РК Руслан Закиев.

По его словам, на сегодняшний день только в двух-трех регионах страны у детей с сахарным диабетом существует возможность прохождения санаторно-курортного лечения, в большинстве регионов такой возможности нет. Таким образом, большая часть детей с диабетом I типа лишена возможности прохождения медицинской реабилитации.

Кроме проблем амбулаторного обеспечения и отсутствия возможности прохождения санаторно-курортного лечения, крайне остро стоит вопрос социализации наших детей. Краеугольный камень – это школьное и дошкольное обучение. В большинстве регионов требуется вмешательство ДАРК, чтобы ребенка с СД I типа приняли в детский сад, идентична и проблема с получением среднего образования. Детей с СД I типа стараются перевести на домашнее обучение, лишая возможности общения со сверстниками, - рассказал Закиев.

Также, несмотря на то, что детям с диабетом показаны физические нагрузки, их очень часто не принимают в спортивные секции.

Есть ли выход?

По итогам проведенного исследования ученые-медики сделали определенные выводы, главный из которых, что больше половины всех медицинских расходов приходится на лечение осложнений диабета. Они считают, что ранняя диагностика заболевания, своевременное выявление осложнений и сопутствующих заболеваний, а также достижение терапевтических целей лечения у большего числа пациентов (целевых показателей гликемии, липидного спектра и артериального давления) будут препятствовать развитию сахарного диабета.

При этом существенно сэкономить бюджетные средства замедление и предотвращение развития осложнений диабета может своевременная диагностика и адекватная сахаропонижающая терапия. Распределение бюджета должно быть прицельным - на обеспечение оптимального гликемического контроля, в комплексе с контролем макровезикулярных и микровезикулярных осложнений, что в итоге должно привести к лучшему качеству жизни пациентов и к запланированному уменьшению финансового бремени государства.





Выходом из сложившейся сложной ситуации должна стать Национальная программа для пациентов с сахарным диабетом, - резюмировали специалисты.

По их мнению, в рамках Национальной программы необходимо предусмотреть внедрение инновационных технологий, инновационных препаратов, которые не только регулируют уровень сахара в крови, но и снижают риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и повреждения почек. При этом нужны дополнительные доказательства приемлемой стоимости и эффективности инновационных технологий и препаратов.

Подготовила Лариса Черненко

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