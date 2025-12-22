С 2026 года лечение диабета включают в ОСМС: что нужно знать
Как уточнили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы, сахарный диабет – это одно из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире.
В Казахстане с таким диагнозом живут порядка 500 тыс. человек. И он требует не разового лечения, а постоянного наблюдения, включая сдачу анализов, консультации, коррекцию лечения.
Так, с 2026 года лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом входят в систему ОСМС.
"То есть все плановые приемы, необходимые обследования и лекарства будут им доступны без дополнительной оплаты. Главное условие – быть застрахованным в системе ОСМС".Управление общественного здравоохранения Алматы
Также сказано, чтобы получить статус, необходимо наличие оплаты взносов за 12 последовательных месяцев.
Самостоятельные плательщики оплачивают по 4250 тенге в месяц, то есть 51 000 тенге за год.
Проверить статус можно через:
- SaqtandyryBot в Telegram;
- сайт ФСМС msqory.kz;
- мобильное приложение Qoldau 24/7;
- сайт eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile;
- а также мобильные приложения некоторых банков второго уровня (БВУ).
