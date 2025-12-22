С 2026 года лечение диабета включают в ОСМС: что нужно знать

С 2026 года лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом в Казахстане будет включено в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе Управления общественного здравоохранения Алматы, сахарный диабет – это одно из самых распространенных неинфекционных заболеваний в мире.

В Казахстане с таким диагнозом живут порядка 500 тыс. человек. И он требует не разового лечения, а постоянного наблюдения, включая сдачу анализов, консультации, коррекцию лечения.

Так, с 2026 года лечение и диспансерное наблюдение пациентов с сахарным диабетом входят в систему ОСМС.

"То есть все плановые приемы, необходимые обследования и лекарства будут им доступны без дополнительной оплаты. Главное условие – быть застрахованным в системе ОСМС". Управление общественного здравоохранения Алматы

Также сказано, чтобы получить статус, необходимо наличие оплаты взносов за 12 последовательных месяцев.

Самостоятельные плательщики оплачивают по 4250 тенге в месяц, то есть 51 000 тенге за год.

Проверить статус можно через:

SaqtandyryBot в Telegram;

сайт ФСМС msqory.kz;

мобильное приложение Qoldau 24/7;

сайт eGov.kz или мобильное приложение eGov mobile;

а также мобильные приложения некоторых банков второго уровня (БВУ).

Материал по теме Новые нормы ОСМС: что ждет казахстанцев при потере работы

11 декабря 2025 года мы рассказывали, как работает ОСМС для беременных в стране. Об этом можно прочитать по этой ссылке.