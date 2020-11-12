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Задорный танец медработниц обсуждают в Казнете

В горздраве рассказали, что видео снято во время пересменки.

Фото : inform.kz12 ноября 2020, 17:03

В соцсетях распространяют короткий танец работниц скорой помощи из Нур-Султана на фоне служебного авто, передает zakon.kz.

Видео появилось в TikTok. Две медработницы выходят из машины скорой помощи и исполняют короткий веселый танец. Мнения пользователей по поводу видео разделились. Кто-то возмущается, что они танцуют во время работы.

Но больше людей все же вступились за девушек, отметив, что они тоже люди и видео могли снять после смены или во время перерыва.

В Управлении здравоохранения Нур-Султана тоже высказались по этому видео.

Карета скорой помощи и фельдшеры являются сотрудниками одной из организаций ПМСП города. Видео снято вовремя пересменки. Их веселый танец, который мы видим на кадрах, можно назвать небольшой разминкой. Ведь большую часть своего рабочего времени фельдшеры проводят в машине, постоянно в пути к пациентам. Так они немного "размяли косточки", воспользовавшись свободным временем между вызовами, - рассказала пресс-секретарь горздрава Айгерім Ардаққызы.


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