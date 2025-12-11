В Казнете обсуждают "танец богини" Баян Алагузовой

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в соцсетях новое видео, в котором демонстрирует танцевальные способности, сообщает Zakon.kz.

Продюсеру удалось не только поразить подписчиков своей грацией, но и показать подтянутую фигуру в стильном бикини. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bayan Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Последняя публикация вызвала живые обсуждения подписчиков и их восторг: Вот это красота!

Какая красотка! В потоке в любви к себе и наслаждении. Так приятно наблюдать.

На отдых захотелось… Ранее в Сети подсчитали стоимость образа дочки Баян Алагузовой.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: