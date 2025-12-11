В Казнете обсуждают "танец богини" Баян Алагузовой
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в соцсетях новое видео, в котором демонстрирует танцевальные способности, сообщает Zakon.kz.
Продюсеру удалось не только поразить подписчиков своей грацией, но и показать подтянутую фигуру в стильном бикини.
Последняя публикация вызвала живые обсуждения подписчиков и их восторг:
- Вот это красота!
- Какая красотка! В потоке в любви к себе и наслаждении. Так приятно наблюдать.
- На отдых захотелось…
Ранее в Сети подсчитали стоимость образа дочки Баян Алагузовой.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript