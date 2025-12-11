#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

В Казнете обсуждают "танец богини" Баян Алагузовой

Казахстанская продюсер, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 20:17 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова опубликовала в соцсетях новое видео, в котором демонстрирует танцевальные способности, сообщает Zakon.kz.

Продюсеру удалось не только поразить подписчиков своей грацией, но и показать подтянутую фигуру в стильном бикини.

Последняя публикация вызвала живые обсуждения подписчиков и их восторг:

  • Вот это красота!
  • Какая красотка! В потоке в любви к себе и наслаждении. Так приятно наблюдать.
  • На отдых захотелось…

Ранее в Сети подсчитали стоимость образа дочки Баян Алагузовой.

Аксинья Титова
