Менее минуты занимает проверка на блокпостах Павлодарской области

Всего по области выставлены 12 блокпостов.

9 ноября в Павлодарской области в связи с ростом числа случаев заражения КВИ ввели дополнительные ограничительные меры. Основной из них стала установка блокпостов. Об итогах трех дней их действия рассказали в Центре оперативного реагирования (ЦОР), развернутом в регионе для быстрого решения вопросов, которые возникают в связи с работой блокпостов, сообщает zakon.kz.

Всего по Павлодарской области выставлены 12 блокпостов. Ограничения введены на въездах и выездах из Павлодара, Экибастуза и Аксу, а также на границах с Восточно-Казахстанской областью в районах Аккулы и Майский. За три дня более 1000 водителям было отказано в проезде через блокпосты. У автовладельцев не было весомых оснований для въезда или выезда, предусмотренных постановлением главного государственного санврача региона.

Проживающие в одном населенном пункте, но работающие в другом для получения разрешения на проезд могут воспользоваться электронным порталом Pvlinfo.kz. За три дня в систему поступило более 12 тысяч заявок, более 40% из которых получило отказ.

Мы рекомендуем подавать заявки через работодателей. В этом случае ответственность несет не только человек, пересекающий блокпост, но и компания, в которой он работает. Мы уже провели передачу первой информации из базы Pvlinfo на планшеты полицейских. Сегодня мы готовимся к тому, что с 13 ноября на наших блокпостах перестанут принимать справки на бумажных носителях, - сообщил во время онлайн-брифинга заместитель акима Павлодарской области Сакен Шаяхметов.

Как рассказывают в ЦОР, куда в режиме реального времени передаются кадры с видеокамер, установленных на блокпостах, процедура термометрии и проверки документов занимает менее минуты. На блокпостах дежурят сотрудники управления здравоохранения, акиматов и правоохранительных органов.

Сакен Шаяхметов также рассказал об усилении профилактической работы в Павлодарской области. Если на прошлой неделе соблюдение санитарного режима в регионе контролировали 25 мониторинговых групп, то сегодня их количество превысило 180: 15 работают в Павлодаре, 10 - в Экибастузе, 7 - в Аксу, по 2 – в каждом районном центре и по 1 – в каждом сельском округе.

В Павлодаре приостановлено авиасообщение с Шымкентом, снижено число рейсов в Нур-Султан и Алматы. Что касается железнодорожных перевозок, помимо сокращения частоты рейсов, в регионе отменили остановки, исключения – четыре основные станции.





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