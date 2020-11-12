Один из осужденных адвокатов экс-главы ЕНПФ скрылся после приговора

Его объявили в розыск.

Один из адвокатов экс-главы ЕНПФ по фамилии Блок, которого приговорили к 11 годам лишения свободы, решил уклониться от отбытия наказания. Его объявили в межгосударственный розыск, передает zakon.kz.

Департамент полиции города Алматы подтверждает, что гражданин Блок А.В. объявлен в межгосударственный розыск. В настоящее время Управлением криминальной полиции ДП города Алматы проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого, - говорится в сообщении полиции.

В суде рассказали, что этот адвокат на оглашении приговора участвовал посредством видеосвязи. Ранее его приглашали в суд, но он не пришел, сославшись на то, что болен.

На момент оглашения, данных о том, что он скрылся не имелось, поскольку он участвовал на оглашении приговора. В тот же день, непосредственно после оглашения приговора доставление Блок было поручено полиции. И лишь вечером следующего дня был доставлен рапорт о том, что Блок по месту жительства отсутствовал. В виду этого судом было вынесено постановление о поручении исполнения приговора в части взятия под стражу Департаменту полиции, - сообщили в суде.

Напомним, 26 октября стало известно, что двух адвокатов бывшего главы ЕНПФ Руслана Ерденаева приговорили к 11 годам лишения свободы. Их осудили за то, что они взяли с родных Ерденаева 150 тыс. долларов США, чтобы передать следователю и присвоили себе.

Бывший глава ЕНПФ Руслан Ерденаев 18 апреля 2018 года был приговорен к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным во взяточничестве и растрате чужого имущества.

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