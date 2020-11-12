Школьница родила от родного отца в Шымкенте

По их данным, опекунство над новорожденным взяла мать юной роженицы.

В Шымкенте 15-летняя школьница забеременела и родила от родного отца, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, после того, как об истории заговорили, мужчина покончил с собой. Дело до суда не дошло. Об этом рассказали специалисты городского управления образования.

По их данным, опекунство над новорождённым взяла мать юной роженицы.

Ученица 9 класса в мае этого года родила ребенка. Было это насилие или нет, мы не можем сказать. Это выясняют полицейские. Младенца сейчас воспитывает мама школьницы, - заявила главный специалист управления образования Шымкента Улжагас Саурбаева.

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