Школьница родила от родного отца в Шымкенте
По их данным, опекунство над новорожденным взяла мать юной роженицы.
Фото : Pixabay12 ноября 2020, 20:46
В Шымкенте 15-летняя школьница забеременела и родила от родного отца, передает zakon.kz.
Согласно сюжету AstanaTV, после того, как об истории заговорили, мужчина покончил с собой. Дело до суда не дошло. Об этом рассказали специалисты городского управления образования.
По их данным, опекунство над новорождённым взяла мать юной роженицы.
Ученица 9 класса в мае этого года родила ребенка. Было это насилие или нет, мы не можем сказать. Это выясняют полицейские. Младенца сейчас воспитывает мама школьницы, - заявила главный специалист управления образования Шымкента Улжагас Саурбаева.
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