В Акмолинской области изменили режим работы общественного транспорта
Также изменено ограничение режима работы продовольственных магазинов.
Фото : пресс-служба акимата Акмолинской области12 ноября 2020, 22:09
Главсанврач Акмолинской области внес изменения и дополнения в постановление об ужесточение ограничительных мер, передает zakon.kz.
Работа продовольственных магазинов будет ограничена с 07:00 до 20:00 часов.
Работа общественного транспорта будет осуществляться с 07:00 до 20:00 часов в будние дни, и с 07:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 20:00 часов в субботние дни. В воскресные и праздничные дни общественный транспорт не будет функционировать.
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