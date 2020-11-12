В Акмолинской области изменили режим работы общественного транспорта

Также изменено ограничение режима работы продовольственных магазинов.

Главсанврач Акмолинской области внес изменения и дополнения в постановление об ужесточение ограничительных мер, передает zakon.kz.

Работа продовольственных магазинов будет ограничена с 07:00 до 20:00 часов.

Работа общественного транспорта будет осуществляться с 07:00 до 20:00 часов в будние дни, и с 07:00 до 10:00 часов и с 17:00 до 20:00 часов в субботние дни. В воскресные и праздничные дни общественный транспорт не будет функционировать.

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