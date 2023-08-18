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Пограничные пункты пропуска "Целинный" и "Сырдарья" изменят режим работы

Пограничные пункты пропуска "Целинный" и "Сырдарья" изменят режим работы Фото: pxhere
Пограничные пункты пропуска "Целинный" и "Сырдарья" получат статус международных. Также изменится режим их работы, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с законом "О международных договорах РК" разработан проект протокола о внесении изменений и дополнений в протокол к соглашению между правительствами двух государств о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года.

"Проект документа предусматривает изменение режима работы пунктов пропуска "Целинный" и "Сырдарья" со "светлого времени суток" на "круглосуточный", а также статус объектов с "двустороннего" (межгосударственного) на "международный" (многосторонний)", – сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Как отметили в ведомстве, поправки нацелены на дальнейшее развитие казахстанско-узбекского приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и развитие сотрудничества в туристической сфере между государствами Центрально-Азиатского региона.

Проект протокола размещен на сайте Открытые НПА 17 августа 2023 года.

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