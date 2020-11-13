ООН утверждает, что последствия изменений климата будут хуже пандемии

Климатический кризис будет иметь такие последствия, на фоне которых коронакризис померкнет, говорит генсек ООН.

Последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на церемонии в рамках парижского Форума мира, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Наука крайне ясна: если мы не сможем выполнить намеченные цели (по снижению вредных выбросов), последствия COVID-19 для экономики и общества померкнут в сравнении с тем, что может принести климатический кризис. Нам надо удвоить усилия для восстановления экономики, чтобы вернуться на путь выполнения Целей устойчивого развития, - сказал Гутерриш.

Он добавил, что "вдохновлен растущим количеством стран, которые объявляют о приверженности достижения нулевых вредных выбросов".

Евросоюз заявил о намерении стать первым континентом с нулевым балансом выбросов углерода и увязал действия по восстановлению от пандемии с этой необходимостью, - продолжил Гутерриш.

Генсек ООН напомнил, что Великобритания, Япония и Республика Корея, а также еще 110 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай - не позднее 2060.

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