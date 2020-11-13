ООН утверждает, что последствия изменений климата будут хуже пандемии
Климатический кризис будет иметь такие последствия, на фоне которых коронакризис померкнет, говорит генсек ООН.
Фото : Pixabay13 ноября 2020, 00:23
Последствия глобального потепления могут оказаться хуже последствий пандемии COVID-19. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на церемонии в рамках парижского Форума мира, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.
Наука крайне ясна: если мы не сможем выполнить намеченные цели (по снижению вредных выбросов), последствия COVID-19 для экономики и общества померкнут в сравнении с тем, что может принести климатический кризис. Нам надо удвоить усилия для восстановления экономики, чтобы вернуться на путь выполнения Целей устойчивого развития, - сказал Гутерриш.
Он добавил, что "вдохновлен растущим количеством стран, которые объявляют о приверженности достижения нулевых вредных выбросов".
Евросоюз заявил о намерении стать первым континентом с нулевым балансом выбросов углерода и увязал действия по восстановлению от пандемии с этой необходимостью, - продолжил Гутерриш.
Генсек ООН напомнил, что Великобритания, Япония и Республика Корея, а также еще 110 стран заявили о намерении достичь нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году, а Китай - не позднее 2060.
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