"Талибан" впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата
Эту информацию официально подтвердили в МИД Афганистана, передает агентство "Франс Пресс".
"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи сообщил, что представители Национального агентства по охране окружающей среды прибыли в Баку. По словам дипломата, знакомого с ситуацией, Азербайджан действительно пригласил представителей агентства по охране окружающей среды Афганистана в качестве наблюдателей".
Журналисты Bild при этом уточняют, что поскольку ООН не признает радикально-исламистское правительство талибов, они не имеют полномочий участвовать в обсуждениях между странами-членами ООН.
Однако Афганистан считается одним из государств, наиболее пострадавших от изменения климата. В этом году сотни человек погибли в результате наводнений. Зависимая от сельского хозяйства страна пережила сильнейшую засуху за последние десятилетия. Во многих регионах наблюдается нехватка продовольствия.
Ранее в Министерстве внутренних дел Афганистана сообщили об издании постановления о запрете на хранение и ношение оружия и боеприпасов без специального разрешения.