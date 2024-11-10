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"Талибан" впервые будет присутствовать на конференции ООН по изменению климата

ООН, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 17:13 Фото: pixabay
Делегация талибов впервые примет участие во Всемирной климатической конференции ООН, которая состоится в Баку с 11 по 22 ноября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию официально подтвердили в МИД Афганистана, передает агентство "Франс Пресс".

"Пресс-секретарь министерства иностранных дел Афганистана Абдул Кахар Балхи сообщил, что представители Национального агентства по охране окружающей среды прибыли в Баку. По словам дипломата, знакомого с ситуацией, Азербайджан действительно пригласил представителей агентства по охране окружающей среды Афганистана в качестве наблюдателей".

Журналисты Bild при этом уточняют, что поскольку ООН не признает радикально-исламистское правительство талибов, они не имеют полномочий участвовать в обсуждениях между странами-членами ООН.

Однако Афганистан считается одним из государств, наиболее пострадавших от изменения климата. В этом году сотни человек погибли в результате наводнений. Зависимая от сельского хозяйства страна пережила сильнейшую засуху за последние десятилетия. Во многих регионах наблюдается нехватка продовольствия.

Ранее в Министерстве внутренних дел Афганистана сообщили об издании постановления о запрете на хранение и ношение оружия и боеприпасов без специального разрешения.

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