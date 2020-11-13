Зеленский решил самостоятельно рассказывать украинцам хорошие новости

Во главе государства планируют создать именной видеоблог для коммуникации с украинцами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ежедневно рассказывать о событиях в стране, потому что СМИ дают слишком много негативных новостей, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее сообщил, что во главе государства планируют создать именной видеоблог для коммуникации с украинцами.

Хороших новостей на каналах наших разных бизнесменов и влиятельных политиков или нет, или позитив превращается в негатив. Вопреки традициям, у меня, как у президента Украины, своих телеканалов и своих СМИ нет, а поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное – без вранья, - заявил Зеленский в своем видеообращении в четверг, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

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