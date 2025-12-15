#Казахстан в сравнении
Хорошую новость объявили казахстанцам по платным дорогам

платная дорога, машины, люди, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:01 Фото: gov.kz
Министерство транспорта (МТ) Казахстана планирует смягчить правила оплаты на платных дорогах, сообщает Zakon.kz.

Хорошую новость сегодня, 15 декабря 2025 года, объявила пресс-служба Минтранспорта:

"Министерство транспорта Республики Казахстан готовит обновление правил, регулирующих порядок оплаты за проезд по платным автомобильным дорогам. Новые подходы направлены на то, чтобы водители имели больше времени и возможностей для своевременной оплаты, а весь процесс стал удобнее и понятнее".

Как напомнили в ведомстве, сейчас действует норма: если водитель не оплачивает проезд в течение семи календарных дней, на восьмой день материалы направляются в органы транспортного контроля для рассмотрения в установленном порядке, согласно Кодексу РК "Об административных правонарушениях".

"То теперь планируется переход на более щадящий и удобный механизм. Если физическое лицо не произведет оплату в течение 30 календарных дней со дня проезда, материалы будут направляться в органы транспортного контроля на 31-й день в порядке, предусмотренном Кодексом РК "Об административных правонарушениях".Пресс-служба МТ РК

Кроме того, если ранее порядок не разделял пользователей на физических и юридических лиц, то теперь для юридических лиц вводится отдельный механизм.

"С введением этой нормы, если юридическое лицо не произведет оплату до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, материалы на него будут направляться в органы транспортного контроля на следующий день".Пресс-служба МТ РК

В Минтранспорта заверили, что предлагаемые изменения направлены на повышение удобства для водителей, расширение времени для оплаты и снижение риска попадания в административные процедуры, если оплата не была произведена по объективным причинам.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:01
62 млрд тенге принесли в казну Казахстана платные участки дорог

9 декабря 2025 года стало известно, что в Казахстане на некоторых участках платных дорог не будут требовать оплату. На каких именно, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
