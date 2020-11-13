Стали известны все участники чемпионата Европы по футболу

В четверг последние путевки забронировали команды Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.

Последние четыре путевки на чемпионат Европы по футболу были разыграны в четверг. На турнир пробились команды по дополнительной квоте, которая была предоставлена участникам первого розыгрыша Лиги наций, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

За четыре места бились 16 команд в двух одноматчевых раундах плей-офф, первый прошел 8 октября. 12 ноября состоялись решающие матчи: сборная Северной Македонии обыграла в гостях команду Грузии (1:0), венгры дома победили исландцев (2:1), сборная Словакии в дополнительное время на выезде обыграла команду Северной Ирландии (2:1), шотландцы в гостях в серии пенальти оказались сильнее сербов (основное и дополнительное время - 1:1).

Изначально игры должны были состояться в марте, однако их, как и сам финальный турнир, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Жеребьевка чемпионата Европы состоялась в ноябре 2019 года, для команд Лиги наций были предусмотрены слоты. Окончательные составы групп Евро-2020 выглядят следующим образом: группа А - Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В - Дания, Финляндия, Бельгия, Россия, группа С - Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D - Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е - Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F - Венгрия, Португалия, Франция, Германия.



Чемпионат Европы должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах.

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