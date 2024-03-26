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Евро-2024: стали известны все участники чемпионата Европы по футболу

Евро-2024: стали известны последние участники чемпионата Европы по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 04:38 Фото: Twitter.com/EURO2024
Определились последние участники чемпионата Европы по футболу 2024, сообщает Zakon.kz.

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Последними участниками чемпионата Европы по футболу стали: сборные Польши, Грузии и Украины, которые во вторник в стыковых матчах обыграли, соответственно, Уэльс, Грецию и Исландию.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Единственным дебютантом будет Грузия, которая как мы сообщали ранее, одержала историческую победу. До этого лучшими результатами сборной были только третьи места в отборочных турнирах на чемпионат Европы 1996 года и чемпионат мира 2002 года.

Вот какие будут группы: 

Евро-2024: стали известны последние участники чемпионата Европы по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 04:38

Фото: Twitter.com/EURO2024


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