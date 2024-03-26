Евро-2024: стали известны все участники чемпионата Европы по футболу

Определились последние участники чемпионата Европы по футболу 2024, сообщает Zakon.kz.

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Последними участниками чемпионата Европы по футболу стали: сборные Польши, Грузии и Украины, которые во вторник в стыковых матчах обыграли, соответственно, Уэльс, Грецию и Исландию.

Poland, Ukraine and Georgia qualify for #EURO2024 through the play-offs ✅ pic.twitter.com/sZ6gMjZraO — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 26, 2024

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Единственным дебютантом будет Грузия, которая как мы сообщали ранее, одержала историческую победу. До этого лучшими результатами сборной были только третьи места в отборочных турнирах на чемпионат Европы 1996 года и чемпионат мира 2002 года.

A dramatic play-off final win for Georgia! 🇬🇪#EURO2024 pic.twitter.com/7jPjer9NRF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 26, 2024

Вот какие будут группы:

Фото: Twitter.com/EURO2024



