Евро-2024: стали известны все участники чемпионата Европы по футболу

Последними участниками чемпионата Европы по футболу стали: сборные Польши, Грузии и Украины, которые во вторник в стыковых матчах обыграли, соответственно, Уэльс, Грецию и Исландию.

Poland, Ukraine and Georgia qualify for #EURO2024 through the play-offs ✅ pic.twitter.com/sZ6gMjZraO