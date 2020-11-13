Папа Римский предостерег от восстания роботов

Будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства личности и творения.

Папа Римский Франциск призвал католиков молиться, чтобы искусственный интеллект и роботы "всегда служили человечеству", а не лишали человечество его "достоинства", передает zakon.kz.

В своем ежемесячном молитвенном обращении понтифик предупредил, что, хотя робототехника может принести позитивные изменения в мир, она также может усугубить неравенство по всей планете.

Искусственный интеллект лежит в основе эпохальных изменений, которые мы переживаем. Робототехника может сделать мир лучше, если она будет связана с общим благом. Действительно, если технический прогресс увеличивает неравенство, то это не настоящий прогресс, - приводит слова Франциска Fox News.

Понтифик отметил, что будущие достижения должны быть ориентированы на уважение достоинства личности и творения.

Будем молиться, чтобы прогресс робототехники и искусственного интеллекта всегда служил человечеству, - провозгласил он.

Его послание может касаться опасений, что рост роботизированного развития может привести к потере рабочих мест - возможно, к увеличению разрыва между богатыми и бедными.

Другие примеры потенциального технологического "неравенства" включают по меньшей мере два неправомерных ареста чернокожих мужчин, основанных на ошибочном алгоритме распознавания лиц, и результаты экзаменов, которые якобы были предвзяты в отношении студентов из более бедных слоев населения.

Ранее в этом году Ватикан продвигал документ под названием "Римский призыв к этике ИИ", в котором выделяются шесть принципов, которым должны следовать создатели искусственного интеллекта. Они включают в себя прозрачность, беспристрастность и инклюзивность.

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