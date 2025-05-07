В Ватикане начался конклав по избранию нового Папы Римского

В Ватикане 7 мая начался конклав, на котором 133 кардинала должны выбрать нового Папу Римского после кончины Франциска, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, утром, в 10:00 по местному времени, в соборе Святого Петра была отслужена месса "Pro Eligendo Pontifice" ("О избрании Папы"), после чего кардиналы вернулись в резиденцию Санта-Марта. В 16:30 (19:30 аст) они направились в Сикстинскую капеллу, где и проходит голосование.

Перед началом конклава кардиналы сдают все электронные устройства и приносят клятву строжайшей конфиденциальности. После этого папский обер-церемониймейстер Диего Равелли произносит фразу "Extra Omnes" ("Посторонние – вон"), и двери капеллы закрываются, начинается тайное голосование.

В первый день конклава проводится только один тур. По итогам голосования сжигаются бюллетени: если из трубы над капеллой поднимается черный дым – Папа не избран, если белый – Церковь обрела нового понтифика. Первый дым ожидается не ранее 19:00 по местному времени.

Понтифик скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи, в возрасте 88 лет. Он возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года, сменив Бенедикта XVI.

