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Мир

В Ватикане начался конклав по избранию нового Папы Римского

Ватикан , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 20:08 Фото: pixabay
В Ватикане 7 мая начался конклав, на котором 133 кардинала должны выбрать нового Папу Римского после кончины Франциска, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, утром, в 10:00 по местному времени, в соборе Святого Петра была отслужена месса "Pro Eligendo Pontifice" ("О избрании Папы"), после чего кардиналы вернулись в резиденцию Санта-Марта. В 16:30 (19:30 аст) они направились в Сикстинскую капеллу, где и проходит голосование.

Перед началом конклава кардиналы сдают все электронные устройства и приносят клятву строжайшей конфиденциальности. После этого папский обер-церемониймейстер Диего Равелли произносит фразу "Extra Omnes" ("Посторонние – вон"), и двери капеллы закрываются, начинается тайное голосование.

В первый день конклава проводится только один тур. По итогам голосования сжигаются бюллетени: если из трубы над капеллой поднимается черный дым – Папа не избран, если белый – Церковь обрела нового понтифика. Первый дым ожидается не ранее 19:00 по местному времени.

Понтифик скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи, в возрасте 88 лет. Он возглавлял Католическую церковь с марта 2013 года, сменив Бенедикта XVI.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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