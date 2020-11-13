Алматинская лаборатория ждет лицензию WADA , ее посетили высокие гости

В целях восстановления аккредитации Антидопинговой лаборатории разработана дорожная карта по реализации мероприятий, в рамках которой приобретено новое оборудование, арендовано отдельное здание, с 1 января 2020 года в два раза повышена заработная плата сотрудников лаборатории.

Президент Национального Олимпийского Комитета Казахстана Тимур Кулибаев и президент Национального Паралимпийского комитета страны Кайрат Боранбаев ознакомились с работой спортивных подведомственных организаций Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, расположенных в Алматы, передает zakon.kz.

В частности, они посетили Республиканскую спортивную школу-интернат-колледж имени Каркена Ахметова, в котором недавно проведен плановый ремонт. Гости осмотрели 25 метровый бассейн, игровой зал и общежитие на 278 мест. Затем побывали в Академии дзюдо, которая представляет собой полный спортивно-тренировочный комплекс. Академия имеет собственную гостиницу, столовую, тренажерный зал и современный зал дзюдо, соответствующий всем международным требованиям.

Глава олимпийского комитета страны отметил важность данной Академии для подготовки резерва и поблагодарил мецената Кенеса Ракишева в поддержке открытия такой площадки для будущих чемпионов. Напомним, в 2016 году при поддержке Республиканской федерации дзюдо была открыта в стране первая Академия дзюдо. С 2017 года она передана на баланс Республиканской спортивной школы-интернат-колледжа имени Ахметова. Также гостям показали зал фехтования, в котором, при поддержке президента Национальной Федерации Мирбулата Абуова был проделан ремонт и были созданы условия для тренировок молодых спортсменов.

О проделанной работе в учебном заведении рассказал вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Сакен Мусайбеков. В завершении посещения объекта Тимур Кулибаев и Кайрат Боранбаев подарили интерактивные доски учащимся школы-интернат-колледжа.

Наряду с этим Тимур Кулибаев посетил Антидопинговую лабораторию спортсменов. Напомним, на сегодняшний день лаборатория осуществляет свою деятельность согласно требованиям Всемирного Антидопингового агентства (WADA) и проводит работу по восстановлению лицензии WADA.

В целях восстановления аккредитации Антидопинговой лаборатории разработана дорожная карта по реализации мероприятий, в рамках которой приобретено новое оборудование, арендовано отдельное здание, с 1 января 2020 года в два раза повышена заработная плата сотрудников лаборатории.

Вместе с тем, лаборатория занимается научно-исследовательской деятельностью в области развития новых методов и технологий по совершенствованию выявления запрещенных веществ и методов, на постоянной основе проводятся внутренние тренинги специалистов.

Президент НОК Казахстана дал хорошую оценку проделанной работе и еще раз акцентировал внимание на вопросах повышения квалификации сотрудников лаборатории, проведения активной работы по возврату лицензии WADA и необходимости научной деятельности с комплексно-научными группами национальных сборных команд Республики Казахстан.

Напомним, 22 ноября 2018 года Исполнительным комитетом WADA было вынесено решение в отношении статуса аккредитации Антидопинговой лаборатории спортсменов о предоставлении лаборатории статуса кандидата для вступления в процесс аккредитации лабораторий WADA.





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