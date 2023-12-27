Казахстанцам с 2024 года повысят минимальную зарплату

С 1 января 2024 года в целях реализации поручения главы государства размер минимальной заработной платы (МЗП) в Казахстане будет увеличен с 70 000 до 85 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 27 декабря 2023 года рассказали, скольких казахстанцев коснется повышение МЗП.

"В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тыс. бюджетников", – говорится в сообщении.

В первую очередь, как уточнили в Минтруда, повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников.

"Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций". Пресс-служба МТСЗН РК

В ведомстве напомнили, что МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год Законом РК "О республиканском бюджете".

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26 декабря 2023 года стало известно, что минимальную заработную плату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому. По словам главы Минтруда Светланы Жакуповой, в 2024 году ведомство разработает методику для расчета МЗП на основе показателей медианной зарплаты и производительности труда. Подробности по ссылке.