Казахстанцам с 2024 года повысят минимальную зарплату
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 27 декабря 2023 года рассказали, скольких казахстанцев коснется повышение МЗП.
"В соответствии с Трудовым кодексом РК работодатели обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Благодаря этому вырастут денежные доходы порядка 1,8 млн наемных работников с зарплатой до 85 тыс. тенге, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности, в том числе 350 тыс. бюджетников", – говорится в сообщении.
В первую очередь, как уточнили в Минтруда, повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников.
"Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций".Пресс-служба МТСЗН РК
В ведомстве напомнили, что МЗП является минимальным социальным стандартом в сфере труда и устанавливается ежегодно на соответствующий финансовый год Законом РК "О республиканском бюджете".
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26 декабря 2023 года стало известно, что минимальную заработную плату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому. По словам главы Минтруда Светланы Жакуповой, в 2024 году ведомство разработает методику для расчета МЗП на основе показателей медианной зарплаты и производительности труда. Подробности по ссылке.