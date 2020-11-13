Аким ЗКО поручит полиции проверить информацию о призраке на дороге

По его словам, если этой информации в сводках не было, значит это недостоверная информация или кто-то шутит.

Аким ЗКО Гали Искалиев прокомментировал информацию о том, что жителей села пугает призрак девушки, передает zakon.kz.

На брифинге главе региона напомнили, что на этой неделе Западно-Казахстанская область оказалась в центре внимания СМИ - сообщалось, что в одном из сел на дороге ходит призрак девушки, которая наводит панику и ужас, а также мешает водителям.

Проблем не должно быть, потому что каждое утро мне наши правоохранительные органы дают информацию о том, что беспокоит наших жителей или проблемы создает, — сказал аким, отвечая на вопрос.

По его словам, если этой информации в сводках не было, значит это недостоверная информация или кто-то шутит.

Я думаю, у нас нет такой проблемы. Но я поручу нашей полиции, чтобы они проверили, — заверил Искалиев.

В социальных сетях уже несколько дней распространяют информацию о том, что в селе Ханколь Каратобинского района появился призрак светловолосой девушки. Люди рассказывают истории о встрече с нечистой силой, делятся голосовыми записями, в некоторых пабликах появились даже видеозаписи, якобы снятые близ села Ханколь. Испугавшись нечистой силы, жители поселка решили принести в жертву скот.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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