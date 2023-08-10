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В полиции Шымкента прокомментировали информацию о "сыне прокурора" в цветочном магазине

В полиции Шымкента прокомментировали информацию о "сыне прокурора" в цветочном магазине Фото: Facebook/Шымкент Қаласының Полиция Департаменті
В социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что к инциденту в цветочном магазине Romantic имеют отношение прокуроры. Об этом 10 августа 2023 года заявили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента, сообщает Zakon.kz.

"В связи с этим официально заявляем, что имели место два факта правонарушения. В одном случае, как на видео изображено, что мужчина в белой футболке берет со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. Данный факт произошел 8 августа. Заявления не поступало, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейские установили хулигана и доставили в Туранское РУП. Им оказался уроженец Туркестанской области, гр-н К.,1990 г. р. Проживает в Шымкенте. Его отец, 1952 г. р. Пенсионер. Проживает в Байдибекском районе. К прокуратуре отношения не имеет. Постановлением суда гр-на К. в соответствии со ст.434 КоАП РК "мелкое хулиганство" арестовали на 7 суток", – говорится в сообщении.

На втором видео изображен уже другой гражданин. А именно, гр-н Б.1989 г.р. Отца нет, мать пенсионерка. Мужчина, 8 мая текущего года, оскорбив флориста, забрал из магазина букет цветов. На пульт 102 Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место прибыли участковые инспектора. Однако, владелец магазина, местный житель, в ходе разбирательства объяснил, что претензий ни к кому не имеет и отказался от заявлений.

Просим доверять только официальным источникам.

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