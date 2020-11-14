Еще в одной области Казахстана продлили строгий карантин

В области продолжается запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, деятельности детских дошкольных учреждений и деятельности фудкортов и банкетных залов.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения, Главный санитарный врач Актюбинской области подписал новое постановление об ограничительных карантинных мерах, сообщает zakon.kz.

Постановление "Об ограничительных карантинных мерах на территории Актюбинской области":

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, территориальным государственным органам, Региональной палате предпринимателей "Атамекен", директору филиала акционерного общества "КТЖ – Грузовые перевозки" "Актюбинское отделение ГП", правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства всех форм собственности, жителям Актюбинской области:

1.1. продолжить запрет:

- на проведение конференций, выставок, форумов, зрелищных, спортивных (за исключением, чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований, учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд), а также семейных, торжественных, памятных и других мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на дому, митингов, шествий, сходов и др.;

- деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы,боулинг-центры, кальянные(в том, числе при объектах общественного питания), детские игровые площадки и аттракционы, в закрытых помещениях, батуты и другие), букмекерских контор и лото-клубов, в том числе розыгрыш лотерей;

- деятельности детских оздоровительных лагерей;

- деятельности детских дошкольных учреждений, за исключением дежурных групп;

- деятельности фудкортов, банкетных залов;

- работу аквапарков;

- работу столовой в организациях образования начального, среднего и основного среднего уровня;

- сдачи в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.) в парках, набережных, скверах города.

1.2. продолжить следующие ограничительные меры в выходные (воскресенье) и праздничные дни:

– приостановление работы торгово-развлекательных центров,торговых объектов площадью 2000 и более кв.м., за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них;

– приостановление работы непродовольственных и продовольственных крытых рынков;

1.3. разрешение деятельности при наличии акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz и с размещением на видном месте на входе на объект, для возможности общественного мониторинга. Также с внесением субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости помещений посетителями (определяется и вносится с учетом установленной площади на 1 человека, в соответствии с требованиями к деятельности объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, определяемых в приложениях к настоящему постановлению):

- ТРЦ, торговых домов (бутики), торговых сетей с установлением графика работы в будние дни с 10.00 до20.00 часов, в субботние дни с 10.00 до 17.00 часов, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4м2 на 1 посетителя, при соблюдений требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- продовольственных и непродовольственных рынков "на открытом воздухе" с установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 18.00 часов, при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4м2 на 1 посетителя, при соблюдений требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- крытых продовольственных и непродовольственных рынков с установлением графика работы в будние дни с 08.00до 18.00 часов, всубботние дни с 08.00 до 17.00 часов,при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4м2 на 1 посетителя, при соблюдений требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- сельскохозяйственных, школьных, продовольственных ярмарок "на открытом воздухе" с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий с установлением графика работы только в выходные дни с 09.00 до 18.00 часов;

- салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров и объектов, оказывающих косметологические услуги по предварительной записи, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 20.00 часов при обеспечении не менее 4м2 на 1-го посетителя при соблюдении требований приложений 7 и 16постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- фитнес центров и спортивно-оздоровительных центров по предварительной записи, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 до 21.00 часов, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5м2 на 1-го посетителя, при соблюдении требований приложения 8 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности, для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 часов до 22.00 часов, при соблюдении требований приложения8 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 чел. в группе, с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров) и спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 чел., бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

- общественные бани при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4м2 на 1-го посетителя с установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 22.00 часов, при соблюдении требований приложения16постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- сауны при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 4м2 на 1-го посетителя, по предварительной записи, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 22.00 часов, при соблюдении требований приложения 16 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись) с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07.00 часов до 22.00 часов, при соблюдении требований приложений 16 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров (при заполняемости группы не более 15 человек, по предварительной записи) с установлением графика работы с 10.00 до 21.00 часов, при соблюдении требований приложения 19постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- дежурных групп детских дошкольных учреждений при соблюдении комплектации групп не более 15 человек с установлением графика работы в будние дни с 08.00 до 18.30 часов, с соблюдением требований приложения 14 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- аттракционов на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока)с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 20.00 часов,с соблюдением требований приложения 45 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- объектов общественного питания на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале не более 50 посадочных мест, для объектов менее 50 посадочных мест – не более 50% от расчетной мощности, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 00.00 часов, с соблюдением требований приложения 21 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года. При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий. Разрешаются услуги по доставке в указанные дни и время;

- разрешение деятельности объектов общественного питания, расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях) в будние дни с 10.00 до 20.00 часов, в субботние дни с 10.00 до 17.00 часов, при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий с соблюдением требований постановления ГГСВ РК № 57 от 23 октября 2020 года;

- санкционированных видов уличной торговли продуктами питания (в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и другие) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 22.00 часов;

- государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года. При этом не менее 50 % сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников);

- объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при соблюдении заполняемости не более 80% с соблюдением требований приложения11и 17 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- аптек с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий в штатном режиме;

- продовольственных магазинов, минимаркетов, супермаркетов, гипермаркетов, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 22.00 часов, с соблюдением требований приложения 5 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года. Разрешаются услуги по доставке в указанные дни и время;

- магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 до 20.00 часов, с соблюдением требований приложения 42 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- промышленных и производственных предприятий всех видов деятельности, в том числе работающих вахтовым методом,строительных работ на открытом воздухе, сельского и рыбного хозяйства, животноводства с установлением графика работы в будние дни с 08.00 до 18.00 часов, за исключением объектов с непрерывным производственным циклом, для которых установлен собственный режим работы с соблюдением требований приложений 13, 25, 28 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года.

Руководителям предприятий, работающих вахтовым методом, обеспечить контроль за лабораторным обследованием работников на выявление CОVID-19 методом ПЦР и допускать выезд/въезд с отрицательным результатом.

Сотрудникам государственных органов и организаций осуществлять въезд в вахтовые поселки при наличии отрицательного результата лабораторного обследования на выявление CОVID-19 методом ПЦР.

- объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, шиномонтаж, ремонт автомобилей, бытовой техники и другие) с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 до 22.00 часов, с соблюдением требований приложения6постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- объектов по оказанию услуг населению (типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, химчистки, прачечные и другие) с установлением графика работы в будние и выходные дни с 08.00 до 18.00 часов, с соблюдением требований приложения 10 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- бизнес-центров (страховые компании, услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.), обменных пунктов, ломбардов с установлением графика работы с 10.00 до 20.00 часов, с соблюдением требований приложения 1 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- ЦОНов в online-режиме, в случае отсутствия технической возможности оказывать конкретные государственные услуги в online-режиме - обеспечить их предоставление строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с ограничением времени работы центров обслуживания населения с 09-00 часов до 18-00 часов, работы Call центров с 9.00 ч. до 18.00 ч., с соблюдением требований приложения 10 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан№ 57 от 23 октября 2020 года;

-АО "Казпочта" с установлением графика работы с 9.00 часов до 18.00 часов и максимальным оказанием услуг в онлайн формате, с соблюдением требований приложения 10 Постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан№ 57 от 23 октября 2020 года;

- субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, с соблюдением требований приложения 10 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- общественного транспорта в городах в будниеи выходные дни – в штатном режиме (с максимальным выходом общественного транспорта на линии в часы пик, заполняемостью общественного транспорта по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, обязательное ношение масок пассажирами, водителями и кондукторами, ежедневная обработка с применением моющих и дезинфицирующих средств салонов автобусов наконечной остановке (специализированной организацией либо обученным персоналом) при соблюдении требований приложения 15 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23октября 2020 года;

- религиозных объектов с проведением коллективного богослужения, намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жұма намаза, с заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом с соблюдением установленных требований приложения 20 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек), библиотек, музеев с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09.00 часов до 18.00 часовпри соблюдении требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- театров, при соблюдении заполняемости до 50%, но не более 100 человек, с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- концертных залов, при соблюдении заполняемости до 50%, но не более 100 человек, с соблюдением масочного режима, социальной дистанции и требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- кинотеатров на открытом воздухе при соблюдении масочного режима, социальной дистанции;

- кинотеатров в закрытых помещениях с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10.00 часов до 00.00 часов при соблюдении заполняемости не более 30% с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции и требований приложения 9 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних и внутриобластных автобусов/микроавтобусовпри соблюдении требований приложения 15 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года;

- проведения чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главным Государственным санитарным врачом области и соблюдении требований постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 57 от 23 октября 2020 года, с одновременным скоплением не более 100 человек;

- возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек.

1.4. обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте (в том числе такси), общественных местах на открытом воздухе, за исключением:

- детей в возрасте до пяти лет;

- в случаях приема пищи в местах общественного питания при соблюдении социальной дистанции;

- лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции.

1.5. обеспечить:

- при посещении общественных мест, в том числе общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет) строгого соблюдения требовании по ношению масок, социальной дистанции и использованию антисептиков;

- ограничение перемещения населения по городу, в том числе во время прогулок в парках, скверах не более трех человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты;

- ограничение перемещения лиц старше 65 лет.

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, Региональной палате предпринимателей "Атамекен" (по согласованию), руководителям территориальных Управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области обеспечить:

2.1. информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.2. использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

2.3. размещение на сайте InfoKazakhstan.kz списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

2.4. после запуска работы электронного портала InfoKazakhstan, при соответствии объектов установленным требованиям, электронную выдачу акта на возобновление деятельности объектов бизнеса.

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, Департаменту полиции Актюбинской области, руководителям территориальных Управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области обеспечить контроль за соблюдением карантинных мер, санитарно-дезинфекционного режима на объектах, деятельность которых разрешена. При выявлении нарушений принимать соответствующие административные меры в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 05 июля 2014 года "Об административных правонарушениях".

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, Управлению образования Актюбинской области, субъектам предпринимательства независимо от форм собственности обеспечить функционирование, при соблюдении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" от 16.08.2017 г.№611:

- со второй четверти 2020-2021 учебного года городских и сельских школ с обучением в традиционном формате, с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- со второй четверти 2020-2021 учебного года дежурных классов с 1 по 5 классы в общеобразовательных школах, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- специальных, специализированных организации, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том, числе для детей сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа и школ-интернатов для одаренных детей;

- средних учебных заведений в сельских населенных пунктах и малых городах в штатном режиме с наполняемостью в группах до 15 студентов.

Руководителям территориальных управлений департамента санитарно-эпидемиологического контроля обеспечить:

1) контроль за работой объектов водоснабжения с принятием необходимых мер по обеспечению населения питьевой водой гарантированного качества;

2) санитарно-эпидемиологический мониторинг качества воды, подаваемой населению, без принятия административных мер;

3) надзор за продуктовыми магазинами и организациями общественного питания, осуществляющими доставку еды, в рамках контроля за соблюдением режима карантина.

Управлению внутренней политики Актюбинской области:

6.1. Провести массированное информирование населения об ограничительных и карантинных мерах и поэтапном их смягчении на территории Актюбинской области посредством СМИ и социальных сетей;

6.2. Обеспечить единую координацию и централизацию работы СМИ с учетом меняющейся ситуации и роста количества заболевших.

Департаменту полиции Актюбинской области обеспечить контроль за соблюдением требований настоящего Постановления.

Признать утратившими силу некоторые постановления Главного Государственного санитарного врача Актюбинской области согласно приложению к настоящему постановлению.

Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, независимо от форм собственности.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный Государственный санитарный врач Актюбинской области Н. Беркимбаева

Приложение к постановлению Главного Государственного санитарного врача Актюбинской области

Перечень утративших силу некоторых постановлений

Главного Государственного санитарного врача Актюбинской области

1. Постановление Главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 29.08. 2020 года №ПГСВ-51"Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении на территории Актюбинской области";

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 17.09.2020 года №ПГСВ-53 "О внесении изменений и дополнений в постановлениеГлавного Государственного санитарного врача Актюбинской области от 29 августа 2020 года №ПГСВ-51 "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении на территории Актюбинской области".

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