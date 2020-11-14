Эксклюзивное интервью казахстанского велопутешественника, застрявшего в США из-за пандемии

Сегодня Талгат Жумабеков продолжил свой велотрип, выехав из Лос-Анджелеса в Мексику.

Известный велопутешественник Талгат Жумабеков - мужественный и закаленный испытаниями человек. За пять лет он прошел под казахстанским флагом 41 страну. 6 мая этого года он прибыл в Лос-Анджелес, но застрял здесь из-за пандемии. И сегодня, 14 ноября, именно в эти минуты выезжает в Мексику, чтобы продолжить свое экстремальное кругосветное путешествие, уже пятое по счету. Его небеса – беспредельные пространства, по которым он готов крутить педали изо дня в день, из года в год. Страхи, эго, бездуховность - его враги. Об этом и другом вы узнаете в эксклюзивном интервью путешественника, которое он дал журналисту zakon.kz.

- Итак, Талгат, после вынужденного полугодового перерыва вы решили продолжить свое путешествие и направляетесь сейчас в Мексику. Почему именно в Мексику?

- Как вы знаете, это мое пятое велопутешествие, которое идет от северной точки Северной Америки до южной точки Южной Америки, и Мексика, так же, как и Аляска, Канада лежит на этом пути, поэтому и еду на Мексику. Это продолжение моего пятого трипа, который я уже проделал до Лос-Анджелеса.

- Не страшно ли в период пандемии посещать Мексику?

- Не страшнее, чем где бы то ни было. Америка, Канада, Аляска – везде одинаковая ситуация с пандемией. Если болеют, они болеют так же, как и в любой точке мира и если мне предопределено будет заболеть коронавирусной инфекцией, я заболею, в какой бы стране не находился. Но я надеюсь, что Всевышний Аллах убережет меня от этого.

- Наверное, направляясь в какие-то страны, вы уже заранее знаете, как примерно пройдет ваш велотур, с кем вы там встретитесь, кто вас ждет. В отношении Мексики так же, там уже знают, что вы едете?

- Я никогда ничего не планирую, я выбираю точку А и точку Б, а все остальное, как говорится, идет экспромтом, импульсивно, как я чувствую, так и еду.

Проснувшись утром, я не знаю, как сложится мой день, что ждет меня впереди, с кем я встречусь, где остановлюсь на ночь… Предвидеть и спланировать что-либо в пути архисложно, варианты и решения появляются уже по ходу моего путешествия, они разные и порой неожиданные даже для меня самого.

- Как прошла подготовка к дороге, в какой вы сейчас форме, как себя чувствуете?

- Подготовка прошла хорошо, чувствую себя прекрасно. Правда, немного заплыл жирком, но, думаю, максимум через месяц этот жирок у меня уйдет. Когда у меня появляется небольшой жирок, я шутливо говорю, это мой "спасательный круг".

- В Лос-Анджелесе вы застряли на полгода. Чем занимались все это время, где жили, на что жили? Удалось ли вам подтянуть свой английский?

- Да, я застрял в Лос-Анджелесе штат Калифорния из-за пандемии коронавируса. Прибыл сюда 6 мая, уезжаю 14 ноября. Жил я у казахов, тут много наших соотечественников и вот они пригласили меня к себе, поддерживали, и у меня здесь не было каких-то особых проблем. Главное, было что поесть, было, где поспать.

За это время я познакомился со многими интересными людьми, успел обзавестись новыми друзьями, по пути в Лос-Анджелес встретился с нашим легендарным земляком, "балхашским тигром" Василием Жировым. Также работал над своими видеоматериалами, которых накопилось очень много, занимался их монтажом для телеканала и своего YouTube-канала.

Английский, конечно же, удалось подтянуть, все-таки языковая среда многое дает, я стал лучше понимать, словарный запас расширился. Сейчас у меня впереди испаноговорящие страны и там потихонечку будем изучать испанский язык.

- Как, на ваш взгляд, прошли выборы президента США 3 ноября?

- Честно говоря, я не особо интересовался выборами в США, это выбор американцев, хотя я не верю в честные выборы. Думаю, ни в какой демократической стране этого нет, поэтому для меня эти выборы не имеют никакого значения.

- Ровно пять лет назад – в ноябре 2015-го вы с новой площади в Алматы отправились в первое свое путешествие – на хадж. Могли бы вы тогда предположить, что впереди вас ждут годы странствий, десятки тысяч километров, множество стран, количество которых уже приближается к полусотне. Что жизнь ваша так круто изменится, и мировые океаны, величайшие каньоны, снежные равнины Аляски, кишащие крокодилами реки… окажутся на расстоянии вытянутой руки?

- Хочу немного поправить вас, с новой площади я отправлялся уже в третье свое путешествие. А в первый раз выехал очень даже скромно, тихо, никто не видел меня и не знал, я был в Каменке и оттуда сел и поехал. Без помпезности, без провожающих, без речей и напутствий.

Конечно же, я не предполагал, что первое мое путешествие станет началом последующих моих больших странствий, я же планировал добраться только до Мекки и Медины, совершить хадж и не думал, что влюблюсь в путешествие, втянусь в это дело и слава Аллаху, что это произошло.

- Вы намерены побывать в 150 странах мира. Почему именно 150?

- 150 это условная цифра, как минимум хотелось бы столько проехать. А может, посещу все 200 с лишним стран, кто знает…

- Талгат, почему вы путешествуете один? Не страшно?

- Постараюсь предельно честно ответить на этот вопрос. Во-первых, когда я еду с кем-то, когда кто-то рядом со мной, я всегда чувствую не себе ответственность как старший брат, как более опытный друг и всегда волнуюсь, переживаю, если что-то идет не так, ведь в дороге всякое бывает. Поэтому проще ездить одному, отвечать только за себя, ты знаешь, что ты хочешь, знаешь, что ты делаешь.

Во-вторых, дорога есть дорога и в любой момент могут возникнуть какие-то экстремальные форс-мажорные обстоятельства, когда нужно проявить взаимопомощь, единство, солидарность в решении каких-то неожиданно появившихся вопросов.

И я не каждому доверяю в этой жизни, потому что люди могут предать тебя в самый ответственный момент, когда ты рассчитываешь на их поддержку, понимание, соучастие. Человек начинает отнекиваться, мол, я тут не при чем, что сопоставимо с предательством. Поэтому мне не хочется разочаровываться в людях, не хочется попадать в такие ситуации. Если я сам попаду, я сам разрулю, мне за себя проще отвечать. А когда человек тебя предаст, такое разочарование наступает... Что я не могу простить, так это предательство.

Многие моменты в жизни сопоставимы с предательством. Например, человек шел с тобой, говорил, я буду с тобой до конца, а в последний момент пошел на попятную, подвел.

- Со стороны ваша жизнь кажется сказкой. Ездите из города в город, из страны в страну, везде вас встречают, провожают... В пути вы любуетесь розовыми фламинго, бушующими океанами, мангровыми лесами, величайшими водопадами... Встречи, интервью, телепередачи, известность... Так ли легка и безмятежна жизнь путешественника, что остается за кадром?

- На самом деле не такая уж и безмятежная, в пути я встречаюсь со многими трудностями и самая главная трудность для меня - это мой навс, эго и я с ним постоянно борюсь. Остальные трудности кажутся не такими уж и страшными. Метеоусловия, горная местность, смена рельефов, ландшафтов, климата не так уж меня и пугают. Конечно, где-то я нервничаю, переживаю, всякое бывает, я человек, но с этим я и борюсь. В интервью обо всем не расскажешь, возможно, когда-нибудь расскажу в книге или фильме.

- Вас называют известным казахстанским велопутешественником, человеком мира. Не кружат ли вам голову признание, человеческая похвала? Были ли в вашей жизни моменты, когда вы реально чувствовали себя звездой и признаки звездный болезни?

- Местами, может, и бывает, но это замечаю только я сам, главное, чтобы другие это не ощущали (улыбается). Ну а если серьезно, я прошел определенные жизненные испытания, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Огонь это, условно говоря, тяжелые моменты в жизни, трудности, да много чего было. Как я уже сказал, может, напишу когда-нибудь об этом книгу. Вода - это богатство. Конечно, я не был супер богатым, но на жизнь хватало. А медные трубы – это признание, популярность, моя деятельность на сцене. Когда-то я был в составе группы "Дизель", это мое детище, я сам был ее организатором, продюсером. Также был танцором, хореографом, большие концерты, успех у женщин, в музыкальной среде…

То есть я был достаточно известной личностью, но это все уже позади и для меня это уже не имеет абсолютно никакого значения. Для меня сейчас имеет значение только милость и милосердие Аллаха, земная слава и человеческая похвала очень сомнительны.

- Каждому человеку в этой жизни нужна мотивация, нужен вызов. Для вас мотивация - это путешествие? Что еще?

- Меня мотивируют познание мира и величие Создателя. Все, что я хочу в своих путешествиях, это познать и узнать величие Аллаха, насколько мир прекрасен, насколько он безграничен, многогранен и это меня мотивирует, вдохновляет больше всего. Все, что показывают по телевизору, в интернете, на фотографиях мне хочется увидеть самому, лично прикоснуться к этому, прочувствовать красоту мироздания, дышать этим воздухом, наслаждаться всем тем, что дарует нам Всевышний Аллах.

- Понятно, тем не менее, отправляясь в путешествие, вы хотели бы от чего-то освободиться? От чего?

- Я не пытаюсь от чего-то освободиться, у меня нет каких-то оков, с чего вы взяли? Я не собирался ни от чего освобождаться и не освобождаюсь, я просто еду, в путешествии я чувствую себя намного свободнее, чем где бы то ни было. Вот все это время я находился в большом городе – Лос-Анджелесе и чувствую себя словно в клетке, мне тесно в таком огромном мегаполисе, в таких каменных джунглях, понимаете? "Освободиться" это такое понятие, как будто тебя что-то держит, как будто тебя заковали. Я уже давно освободился от того, что может удержать меня от путешествия, то есть от всего мирского, комфортного, желанного. Не полностью, конечно, потому что у меня есть дети, о которых я должен заботиться, но, по крайней мере, я внутренне свободен, независим, не привязан.

Главные оковы, которые удерживают человека от путешествия, от познания мира - это мирские блага. Человек завязан на мирском, это его путы, и он боится их потерять, боится без этого жить, это его капкан, из которого он не может и не хочет вырваться, потому что боится.

Помните, мультик "Котенок по имени Гав"? Сидит котенок на крыше, к нему поднимается щенок и спрашивает, что ты тут делаешь? Я, говорит, сижу и боюсь. А давай, говорит щенок, вместе бояться. Какая глубина в этих словах! К сожалению, человек в этом состоянии – состоянии страха - находится постоянно...

- Хорошо, чему научили вас ваши путешествия?

- Много чему и, прежде всего, в психологическом и духовном плане. Во-первых, повысился мой иман, моя вера стала намного крепче, сильнее, чем когда я только начинал, становился на праведный путь.

Во-вторых, улучшились мои личностные качества и это я сам чувствую. Если раньше я был очень вспыльчивым, реагировал на все грубо, резко, негативно, то сейчас я стал более спокойным, у меня выработалось больше терпения, понимания, прощения. Но это лишь толика того, что еще предстоит сделать в процессе работы над собой.

- У вас, что, не бывает в дороге состояние уныния, стресса, депрессии? Если бывает, как справляетесь-то?

- Конечно, бывает, но я стараюсь избавиться от этого сразу же, как оно только появляется. Избавляюсь посредством изменения своих мыслей. Да, да… Мысли имеют энергию и куда мы их направляем, на то они и воздействуют. Если направляем в плохую сторону, думаем о грустном, печальном, то и жизнь становится мрачной, появляются болезни и прочие неприятности.

А если ты думаешь о положительном, хорошем, то сразу все меняется в обратную сторону. Поэтому нужно всегда следить за своими мыслями, контролировать их и тогда жизнь будет намного гармоничнее и лучше, и ты будешь чувствовать себя счастливым человеком.

Счастье оно не может быть длинным, постоянным, счастье состоит из каких-то моментов, доли секунды, из того, что радует нас. Такие моменты часто ко мне приходят, и я чувствую себя действительно счастливым.

- Некоторые путешественники описывают в своих воспоминаниях моменты, когда им был страшно, одиноко, в ваших же интервью и видео ничего подобного нет, хотя вам, наверное, есть что рассказать, все-таки проехали более 40 стран, в том числе Канаду, Аляску, где очень сложные маршрутные и климатические условия и всякие трудности. Почему вы никогда не рассказываете о рисках, опасностях, о страхах, с которыми сталкиваетесь в путешествии или вы уже ничего не боитесь?

- Я не настолько бесстрашный, чтобы ничего не бояться, я тоже боюсь, у меня тоже есть страхи, я тоже человек. Я думаю, бесстрашные люди это где-то глупые люди. Даже кажущийся внешне бесстрашный человек боится чего-то. Я не раз видел людей, которые на словах выглядели смелыми, бесстрашными, уверенными, а на деле, когда приходил момент испытания, просто сдувались, показывали обратную сторону своей сущности. Поэтому мы должны бороться со своими страхами, и я уже не раз об этом говорил. Вот я еду и борюсь со своим эго, со своими страхами, а это все взаимосвязано. Иногда в своих видиках я это показываю.

Например, когда ехал по Аляские и Канаде, на дорогах мне встречались бизоны, рысята, дикобраз, койот, медведь и другие звери, вокруг везде были их следы. Также в Канаде я ездил по очень опасной, узкой серпантинной дороге с многокилометровыми затяжными подъемами.

И таких историй немало и это понятно: если у тебя экстремальное путешествие, то риски, опасности они всегда будут, без этого никак.

- Некоторые считают вас эгоистом, мол, бросил всех и все и уехал кататься по миру, убегая от проблем и обязательств, живет одним лишь днем... Что бы вы ответили таким людям? И да, если вам этот вопрос не нравится, можете не отвечать.

- Нет, почему же, очень даже хороший вопрос.

Я не знаю таких людей, которые считают меня эгоистом, что я бросил кого-то, убегаю от проблем и так далее. Какие проблемы? У меня, слава Аллаху, нет проблем, я верующий человек, Торгын. И вообще на этой Земле, в этом мире нет проблем. Другое дело, что есть вопросы, которые надо решать, и по мере их прихода, я решаю.

А проблема будет, когда мы предстанем перед Всевышним в Судный день, вот там действительно будут у нас проблемы. Поэтому я ни от кого и не от чего не бегу, мне не от чего бежать, я, говоря мирским языком, проблемы решаю. А если кто так считает, пусть считает. Если человек дальше носа своего не видит, или не хочет видеть, или боится видеть, ну, извините, это уже не моя головная боль, я иду по своему жизненному пути, который мне предопределен Всевышним.

- Не хотите ли вы пересесть на какое-нибудь другое транспортное средство, например, мотоцикл или машину?

- Пока не планирую, но задумываюсь, и не на машину или мотоцикл, а другой транспорт. Какой – пусть пока будет секретом.

- Следите ли вы во время путешествия за новостями и событиями в Казахстане? Скучаете по Алматы, хотелось бы вам вернуться сейчас домой?

- Целенаправленно за новостями не слежу, но о важных событиях, происходящих как в нашей стране, так и в мире, я знаю, всегда в курсе, потому что состою в казахстанских, американских, европейских чатах и там много интересной информации приходит.

По Родине, конечно, скучаю, особенно по сыновьям. Но вернуться пока не хочется. В Казахстане я прожил 45 лет. Ладно, минус два года службы в армии в Чехословакии, итого 43 года. Мне этого достаточно и теперь я хочу повидать весь мир. Как я уже сказал, для меня вся Земля, весь земной шар - мой дом и мне очень интересно узнать свой дом, который создал для нас Всевышний Аллах.

- Кажется, это вы сказали, что нужно ценить свою жизнь. Что, по-вашему, значит ценить свою жизнь и как этому научиться?

- Честно говоря, я не помню, чтобы я такое говорил. Ценить надо то, что тебя окружает, что тебе Аллах ежедневно дает. Это в принципе сопоставимо с жизнью. Но цепляться за жизнь не надо.

- Как не надо цепляться?!

- Есть люди, которые боятся всего, боятся выйти на улицу, боятся съесть что-то не то, питаются какими-то особыми продуктами и много чего боятся. А я перестал бояться. Бояться не надо, надо просто жить, получая удовольствие от каждого мгновения, от всего, что тебя окружает. Это долгий разговор, давайте как-нибудь в другой раз продолжим.

- Что было счастьем для вас в прошлом и что является счастьем для вас сегодня?

- Прошлое я оставил в прошлом. В прошлом меня радовало то, чем я занимался, а чем я занимался, вы знаете. Мне это нравилось делать, я получал от этого удовольствие, я проявлял себя как-то.

В сегодняшней жизни - после того, как я уверовал - меня делает счастливым моя вера и осознание того, что Аллах, наш Создатель, приблизил меня к себе, и я хочу прожить оставшуюся жизнь так, чтобы заслужить Его довольство и попасть в Рай. Вот этот путь он очень важен для меня.

- Да, ваше прошлое было достаточно ярким, насыщенным: сцена, камеры, съемки, аплодисменты, окружение… Неужели у вас не бывает ностальгии по прошлому, желания хотя бы ненадолго вернуться туда?

- Еще раз повторяю, прошлое я оставил в прошлом, мне уже там неинтересно, я живу сегодня, сейчас, здесь и этим счастлив.

- Вы – верующий человек. Что вам дала вера, что меняется в человеке с приобретением веры? Не тяжело ли жить по законам Всевышнего, которые далеко не всегда совпадают с желаниями человека?

- Конечно, в мирской жизни любому человеку тяжело удержаться от порочных желаний, греховных действий, мыслей.

Я тоже человек и ничто человеческое мне не чуждо, но в тот момент, когда мне, допустим, хочется сорваться, поддаться каким-то соблазнам, я начинаю думать, неужели я поменяю Рай на какое-то мгновенное физическое удовольствие, ведь все человеческие страсти связаны в основном с физическим удовольствием.

И это может быть все, что угодно - выпивка, наркотики, чревоугодие, прелюбодеяние и тому подобное. Когда человек находится в материальном сознании, ему это все нравится, он увлечен этим, он живет этим, не осознавая пагубность этого. Но когда он находится в духовном сознании, он не позволяет этим страстям овладеть собой, он не приемлет этого, для него это запретно и запрет находится внутри него самого. То есть это большая внутренняя работа…

- Талгат, совсем недавно, 6 ноября, было пят лет вашему экстремальному кругосветному путешествию. Это первый ваш маленький юбилей и вы его встретили в США. Давайте вкратце подведем итоги, сколько стран вы объездили за это время, сколько километров осталось у вас позади, сколько людей вы встретили на своем пути, и что вам особенно запомнилось в ваших странствиях...

- Про километраж я уже даже не хочу говорить, уже сбился со счета, но минимум 65 тысяч точно уже отколесил, проехал 41 страну. А вообще не люблю считать ни дни, ни километры.

Познакомился с очень многими людьми, я их тоже не считаю, Всевышний посылает мне очень добрых, хороших людей, они есть везде, в каждой стране, чему я очень рад. И больше всего мне запомнились их доброта, человеческое отношение, соучастие, готовность помочь. В пути любая приятная мелочь тебя радует, просто улыбка даже радует, человек помахал тебе из машины – это тоже радует...

- Благодарю вас за интервью, желаю вам гладкой дороги и милости Всевышнего!

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Торгын Нурсеитова

P. S. Канал Талгата Жумабекова на YouTube - MUSAFIR PUTNIK, Инстаграм - talgat_veloman

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