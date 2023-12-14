Зачем велопутешественник из Алматы объехал 49 стран

Активист Талгат Жумабеков объехал на своем двухколесном транспорте уже 49 стран. И в его планах посетить еще 101 государство, сообщает Zakon.kz

По информации КТК сейчас Талгат Жумабеков направился в Колумбию. В мечтах побывать в Австралии и в Антарктиде. Он ставит перед собой цель посетить 150 стран. Путешественнику осталось еще 101 государство.

Как рассказал сам путешественник, главная его цель – популяризовать нашу страну. Поэтому на его велосипеде, куда бы он ни ехал, развевается флаг Казахстана. Мужчина с удовольствием общается с иностранцами, узнает об их культуре и рассказывает о казахской. Говорит, на пути встречаются только добрые люди. Они помогают, зовут к себе в гости, накрывают стол и предоставляют ночлег.

Впервые идея совершить путешествие на велосипеде Талгату Жумабекову пришла восемь лет назад. Тогда он планировал посетить Мекку и совершить хадж. Сначала хотел добраться до святыни пешком, после решил преодолеть дорогу на двухколесном транспорте. Доехал до Египта. Но на пути возникла преграда. Не сразу смог получить визу в Саудовскую Аравию.

Ранее мы писали о другом путешественнике из Казахстана - пенсионере из Улытауской области Сарсенбае Котырашове, который во время кругосветки пешком добрался до Стамбула.

