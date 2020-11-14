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Невероятной красоты видео из Актау - фламинго у берега моря

Именно из-за таких моментов, люблю свой край... - пишет Азамат в Facebook.

Фото : Кадр из видео14 ноября 2020, 21:16

Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял и выложил в соцсети невероятной красоты кадры. Розовые фламинго собираются в стаю у берега Каспийского моря, сообщает zakon.kz.

Именно из-за таких моментов, люблю свой край... - пишет Азамат в Facebook.


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