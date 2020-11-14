Невероятной красоты видео из Актау - фламинго у берега моря

Именно из-за таких моментов, люблю свой край... - пишет Азамат в Facebook.

Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял и выложил в соцсети невероятной красоты кадры. Розовые фламинго собираются в стаю у берега Каспийского моря, сообщает zakon.kz.

Именно из-за таких моментов, люблю свой край... - пишет Азамат в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!