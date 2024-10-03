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Стая фламинго, прилетевшая в Актау, попала на видео

Стая фламинго, прилетевшая в Актау, попала на видео, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2024 21:41 Фото: pixabay
В Актау прилетела стая фламинго. Видео с птицами 3 октября опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев, сообщает Zakon.kz.

От отметил, что прилетевшие фламинго оказались серого цвета.

"Почему фламинго серые? Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере они обладают этим цветом при рождении, и постепенно, благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты), по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета", – написал Сарсенбаев под постом.

Ранее зоопарк Алматы рассказал о буднях спасенного фламинго из Актау. 

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