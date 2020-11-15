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В Нур-Султане приостановлено движение общественного транспорта

Движение общественного транспорта в столице приостановлено на один день.

Фото : 24kz15 ноября 2020, 09:26

15 ноября общественный транспорт работать не будет, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Движение общественного транспорта в столице приостановлено на один день. Сегодня в автопарках пройдет дезинфекция.

В понедельник, 16 ноября, автобусы снова будут курсировать в обычном режиме.

Напомним, нужно соблюдать санитарные нормы и не забудьте, что вход в автобус без масок запрещен.


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