События

Гололед парализовал движение общественного транспорта в Астане

пассажирские автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 09:40 Фото: Instagram/cts_kz
В Астане испортилась погода, в связи с чем к горожанам обратились из-за сбоев в движении общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному 30 декабря 2025 года сообщению транспортной компании City Transportation Systems, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь) на дорогах снижена скорость движения общественного транспорта.

"Наблюдаются затруднения движения, отклонения от расписания, а также временное отсутствие заезда на отдельные остановки. Просим пассажиров заблаговременно планировать свой маршрут и отнестись с пониманием к ситуации", – говорится в сообщении.

Горожан просят быть внимательными:

  • не стойте на обочине дороги;
  • подходите к автобусу после его полной остановки;
  • при поездке держитесь за поручни;
  • будьте аккуратны при входе и выходе из автобуса.

В компании также сообщили о приостановке движения всех пригородных маршрутов.

Изменения работы общественного транспорта размещаются на официальной странице CTS в социальных сетях. Отслеживать движение автобусов в режиме реального времени можно в мобильном приложении "Avtobys".

Дождь прошел в столице ночью. В городе активно ведется обработка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
