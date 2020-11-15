Трамп назвал условие, при котором оставит пост президента США
Он готов покинуть пост президента США при законной победе Байдена.
Президент США Дональд Трамп приготовился покинуть свой пост при условии, что его соперник, кандидат от демократов Джо Байден честно и законно выиграет выборы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.
Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Хералдо Ривера после беседы с действующими главой государства.
Трамп сказал мне, что он реалист и поступит правильно, — заявил Ривьера.
Он отметил, что Трамп создал полное впечатление того, что, если ситуация сложится не в его пользу, если все законно поданные голоса будут подсчитаны, а все незаконные — отклонены, то он будет следовать Конституции.
Журналист добавил, что у него не возникло впечатления, будто Трамп планирует свергнуть Байдена, если тот победит.
Трамп расстроен, но все еще силен. Он хочет сделать все возможное, чтобы убедиться, что это справедливый результат, — пояснил Ривьера, добавив, что Трамп вновь окажется на высоте и пойдет баллотироваться в президенты в 2024 году.
Ранее Трамп впервые допустил, что следующую американскую администрацию возглавит не он, а его соперник — демократ Джо Байден. Он также отметил, что администрация не будет закрываться из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
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