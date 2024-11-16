Президент Абхазии выдвинул условия для своей отставки

Президент Абхазии Аслан Бжания выдвинул условия протестующим и заявил, что готов покинуть пост, передает Zakon.kz.

По информации ТАСС, Аслан Бжания заявил о своем решении освободить кресло президента Абхазии, если протестующие покинут здание правительства.

"Когда они покинут это здание, я напишу заявление об уходе. На новых выборах посмотрим, сколько поддержки они получат", – сказал Бжания на встрече со сторонниками в селе Тамыш Очамчырского района.

Накануне президент Абхазии просил свой народ не поддаваться провокации. Он сообщил, что не собирается уходить в отставку на фоне беспорядков. Ранее такие заявления от его имени сделали представители оппозиционных кругов страны.

Напомним, 5 ноября в Сухуми общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения с Россией, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

15 ноября несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания Парламента. В конечном итоге они его захватили.

Позже оппозиционеры заявили, что президент страны согласился покинуть пост.