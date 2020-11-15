Девять человек пострадали от пожара и взрыва в Хромтау
На месте был организован штаб пожаротушения, снята угроза перехода огня на соседние строения.
Фото : zakon.kz.15 ноября 2020, 14:18
5 ноября в 11:36 часов в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме в Хромтау, сообщает zakon.kz.
Из-за возгорания произошел взрыв газового баллона.
По словам официального представителя Министерства по ЧС Талгата Уали, силы и средства пожарной части Хромтауского района в количестве двух единиц техники и 10 человек личного состава незамедлительно прибыли незамедлительно к месту вызова.
Площадь пожара — 90 квадратных метров. От взрывной волны стены и перегородки дома были обрушены.
Во время взрыва и пожара пострадали шестеро взрослых и трое детей.
На месте был организован штаб пожаротушения, снята угроза перехода огня на соседние строения. Пожар ликвидировали в 12:29.
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