Крупный пожар в частном доме Алматы: пожарные предотвратили взрыв газбаллона
Фото: Zakon.kz
Пожарные Алматы 11 сентября предотвратили распространение огня на соседние строения и эвакуировали газовый баллон при тушении пожара в частном жилом доме в Жетысуском районе, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС РК, возгорание произошло на улице 2-я Гончарная, где огнем были охвачены жилой дом и хозяйственные постройки.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно обеспечили подачу воды и ликвидировали угрозу распространения огня на соседний дом.
В ходе тушения был обнаружен и эвакуирован газовый баллон объемом 50 литров, что позволило избежать возможных взрывов.
Пожар был локализован на площади 200 кв. м. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в бане.
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