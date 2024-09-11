Крупный пожар в частном доме Алматы: пожарные предотвратили взрыв газбаллона

Пожарные Алматы 11 сентября предотвратили распространение огня на соседние строения и эвакуировали газовый баллон при тушении пожара в частном жилом доме в Жетысуском районе, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, возгорание произошло на улице 2-я Гончарная, где огнем были охвачены жилой дом и хозяйственные постройки.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно обеспечили подачу воды и ликвидировали угрозу распространения огня на соседний дом.





В ходе тушения был обнаружен и эвакуирован газовый баллон объемом 50 литров, что позволило избежать возможных взрывов.

Пожар был локализован на площади 200 кв. м. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в бане.