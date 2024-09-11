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Законодательство РК

Крупный пожар в частном доме Алматы: пожарные предотвратили взрыв газбаллона

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 20:20 Фото: Zakon.kz
Пожарные Алматы 11 сентября предотвратили распространение огня на соседние строения и эвакуировали газовый баллон при тушении пожара в частном жилом доме в Жетысуском районе, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС РК, возгорание произошло на улице 2-я Гончарная, где огнем были охвачены жилой дом и хозяйственные постройки.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно обеспечили подачу воды и ликвидировали угрозу распространения огня на соседний дом.


В ходе тушения был обнаружен и эвакуирован газовый баллон объемом 50 литров, что позволило избежать возможных взрывов.

Пожар был локализован на площади 200 кв. м. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в бане. 

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