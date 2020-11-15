Нападение водителя такси на девушку прокомментировали в службе поддержки

Водитель заблокирован в сервисе. Служба поддержки готова сотрудничать и предоставить необходимую информацию.

История о том, как водитель такси порезал ножом девушку после того, как она расплатилась, стала резонансной. В служба поддержки организации прокомментировали инцидент, передает zakon.kz.

Служба поддержки на связи с пользователем. Водитель заблокирован в сервисе, но отметим, что по данным системы, он довез девушку до того места, которое было указано в приложении. По словам пассажира, оружия ни у кого в автомобиле не было. Очевидно, что вину и обстоятельства этого происшествия должны установить правоохранительные органы, - говорится в сообщении.

Также представители организации заверили, что готовы сотрудничать и предоставить необходимую информацию, если это потребуется.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!