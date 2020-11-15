"Барыс" второй раз за сезон проиграл минскому "Динамо"

Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1.

"Барыс" проиграл минскому "Динамо" в домашнем матче, сообщает zakon.kz.

Встреча состоялась в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Единственную шайбу у хозяев забросил Якоб Лилья (48-я), передает официальный сайт ХК "Барыс".

В основной состав астанчан попали Никита Клещенко и Алексей Маклюков, а Егор Шалапов и Леонид Метальников получили отдых. Место в воротах занял Йони Ортио.

Уже первый период успешнее провели гости, забившие дважды усилиями Козуна.

"Барыс" имел около четырех минут большинства в концовке, но не реализовал свои шансы. В середине второго отрезка гол Шаранговича в неравных составах усилил разрыв в счете.

Шайба Якоба Лильи в середине третьего периода, заброшенная в большинстве, вернула ненадолго "Барыс" в игру. Однако спасти матч казахстанцы не смогли.

В концовке встречи Кирилл Воронин в четвертый раз поразил ворота хозяев, установив окончательный счет.

Таким образом, "Барыс" проиграл минскому "Динамо" обе встречи в сезоне.

"Барыс" продолжает домашнюю серию, во вторник команде предстоит матч с "Металлургом".

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