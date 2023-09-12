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"Барыс" проиграл московскому "Динамо"

"Барыс" проиграл московскому "Динамо" Фото: скриншот с видео
Астанинские хоккеисты "Барыса" уступили московским соперникам из "Динамо" в гостевой встрече со счетом 3:4. Это пятое поражение казахстанских спортсменов в пятой игре регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 12 сентября состоялась встреча астанинского "Барыса" и московского "Динамо". Игра проходила на льду "ВТБ-Арена" в столице России.

Для казахстацев игра стала пятой в сезоне КХЛ и в пятый раз – проигрышной. Счет встречи составил 4:3 в пользу хозяев ледовой площадки.

Следующую встречу хоккеисты "Барыса" проведут в домашнем матче с "Адмиралом" из Владивостока. Игра состоится 16 сентября.

Ранее стало известно, что казахстанские шахматистки стали обладательницами серебряных медалей на чемпионате мира 2023, который проходил в Польше. Это первый случай в истории, когда шахматистки Казахстана дошли до финала.

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