Соведущего "Вечернего Урганта" выписали из больницы

Отмечается, что коронавирус у Хрусталева обнаружен не был. По предварительным сведениям, его лечили от интоксикации.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев вышел из комы и рассказал, что с ним случилось перед госпитализацией, передает zakon.kz.

Он находился в больнице в Сестрорецке. Telegram-канал "Mash на Мойке" сообщил, что артист чувствует себя хорошо и уже находится в Репино у родственников.

О госпитализации Хрусталева в больницу № 40 города Сестрорецка стало известно накануне, информацию подтвердил его коллега Иван Ургант. Сообщалось, что телеведущий находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Отмечается, что коронавирус у Хрусталева обнаружен не был. По предварительным сведениям, его лечили от интоксикации.

41-летний Хрусталев — бывший участник КВН, шоу Comedy Club и Comedy Woman, был членом жюри проекта "Танцуй" на Первом канале. Соведущим Урганта в вечернем шоу он стал в 2013 году. В октябре 2018-го дебютировал на театральной сцене: сыграл роль Свирида Голохвастова, главного героя музыкальной комедии "За двумя зайцами" в театре "Русская песня". Голосом Хрусталева заговорит Заяц в новых сериях "Ну, погоди!".

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