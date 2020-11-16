Онколог назвал первые признаки рака головного мозга

Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль.

Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, при каких условиях пациенту надо срочно обратиться за медицинской помощью, сообщает zakon.kz.

Как пояснил врач, рак мозга может быть нескольких типов: первичный — развивающийся непосредственно в тканях головного мозга, а также вторичный, являющийся метастазой опухоли из другого органа. При этом заболевание сложно распознать на первых этапах. Дело в том, что в основном оно развивается бессимптомно.

Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль. При поражении органов, отвечающих за вестибулярную функцию, начинают проявляться нарушения письменной речи, звукопроизношения, при речи могут выпадать словосочетания, буквы, — пояснил Мяснянкин в беседе с Пятым каналом.

Отмечается, что при появлении подобных симптомов пациенту надо срочно обратиться к врачу. Также внимание стоит обратить при наличии быстрой утомляемости, головокружений, тошноты, потери сознания, судорогах, ухудшении зрения и слуха.

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