Наука и технологии

Как по симптомам отличить доброкачественную опухоль мозга от рака

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 21:34 Фото: pixabay
Доброкачественные опухоли головного мозга чаще всего проявляются головными болями и нарушениями зрения, тогда как злокачественные образования нередко начинаются с менее выраженных когнитивных или неврологических изменений, сообщает Zakon.kz.

Общим симптомом для обоих типов новообразований остаются судороги. Об этом ученые отделения нейрохирургии Питтсбургского университета рассказали изданию Medical Xpress.

По словам специалистов, доброкачественные опухоли, как правило, растут медленно и не проникают в окружающие ткани. Тем не менее со временем они могут представлять серьезную угрозу для здоровья из-за давления на жизненно важные нервы и кровеносные сосуды.

Наиболее распространенным видом доброкачественной опухоли у взрослых является менингиома, которая формируется из мозговых оболочек – мембран, покрывающих головной и спинной мозг. Такие образования часто растут медленно и нередко выявляются случайно. Среди возможных симптомов врачи называют головные боли, ухудшение зрения, судороги, двоение в глазах, онемение или мышечную слабость.

Еще одним часто диагностируемым доброкачественным новообразованием является аденома гипофиза, располагающаяся в основании мозга. Эти опухоли могут вырабатывать гормоны, включая пролактин, гормон роста или адренокортикотропный гормон, что приводит к эндокринным нарушениям, в том числе сбоям менструального цикла.

К наиболее опасным злокачественным опухолям головного мозга специалисты относят глиобластомы. Они отличаются быстрым ростом, а симптомы развиваются стремительно и могут включать головную боль, судороги, слабость и нарушения речи.

Кроме того, ученые отметили, что глиомы низкой степени злокачественности – такие как астроцитомы и олигодендроглиомы – часто проявляются судорогами у молодых пациентов и могут вызывать когнитивные либо неврологические расстройства.

Ранее академик объяснил, чем опасен новый смертельный вирус Нипах от летучих мышей.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
