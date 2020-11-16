Бомбическим назвали гол казахстанца в матче с Албанией

На 25-й минуте первого тайма отличился 24-летний полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен.

В Тиране минувшей ночью прошел матч пятого тура Лиги наций, в котором сборная Албании принимала команду Казахстана. Наши проиграли сопернику со счетом 3:1. Однако был в матче момент, который обсуждают до сих пор, передает zakon.kz.

Речь идет о единственном забитом нашей командой голе. На 25-й минуте первого тайма отличился 24-летний полузащитник сборной Казахстана Айбол Абикен. Причем отличился в прямом смысле слова. Гол он забил со своей половины поля, застав врасплох вратаря сборной Албании.

Эксперты и СМИ окрестили этот гол бомбическим, сногсшибательным и другими эпитетами.

Полузащитник "Кайрата" забил первый гол в десятом матче за сборную Казахстана.

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