Звездный португальский форвард забил в первом матче после возвращения в "Челси"

24-летний нападающий Жоау Феликс отличился голом сразу же в первой игре после возвращения в лондонский футбольный клуб "Челси". Хавбек забил мяч на 80-й минуте встречи против "Вулверхэмптона", сообщает Zakon.kz.

Португалец вышел на замену во втором тайме и вскоре после паса своего соотечественника Педру Нету установил разгром "Вулверхэмптона" (6:2) в рамках игр второго тура английской Премьер-лиги.

Это первый гол и первая игра Феликса в составе "аристократов" в новом сезоне после возвращения в клуб из мадридского "Атлетико".

Однако главным героем встречи "Челси" – "Вулверхэмптон" стал атакующий полузащитник хозяев поля – Нони Мадуэке, который записал на свой счет хет-трик.

"Первый гол был скорее удачей, а второй и третий сделал Коул Палмер. Он отдал два блестящих паса. Я рад, что сделал хет-трик, но еще больше рад победе. Невероятно, Палмер хладнокровный, а я взрывной. У нас получилось отличное сочетание. Он способен отдать пас в нужном месте в нужное время, а мне нравится получать мяч, обыгрывать соперников и реализовывать свои моменты". Нони Мадуэке

После этой крупной победы "Челси" набрал три очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, во главе которой красуется "Манчестер Сити".

Действующий чемпион Англии накопил шесть баллов из шести возможных. Такими же цифрами после двух стартовых туров АПЛ могут похвалиться еще три клуба: "Брайтон", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Как раз-таки "Ман Сити" и "Челси" встречались на старте нового сезона английского первенства, где подопечные Хосепа Гвардиолы были сильнее своих лондонских соперников.