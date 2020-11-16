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Подросток продал почку за iPhone. Теперь он прикован к постели

Семья подростка получила компенсацию в размере около 300 тысяч долларов.

Фото : Unilad16 ноября 2020, 15:03

Житель Китая решил продать жизненно важный орган, чтобы купить iPad 2 и iPhone 4 в 2011 году, передает zakon.kz.

17-летний Ван Шангкун жил в одной из беднейших провинций Китая. Однажды, как сообщается, с ним связался "сборщик органов" и предложил ему 3000 долларов.

Подросток, который продал свою почку, чтобы купить iPhone, вероятно, остался прикованным к постели на всю жизнь после того, как страдал почечной недостаточностью.

Когда он вернулся домой с новыми гаджетами, мать заподозрила неладное и заставила его признаться в содеянном.

Я спросила его, откуда у него столько денег. Он сказал: "Мам, я продал свою почку", - рассказала мать.

Тогда полиция арестовала девятерых человек. Пятерым было предъявлено обвинение в умышленном нанесении телесных повреждений и торговле органами. Среди обвиняемых были хирург, брокер, человек, арендовавший операционную, и те, кому было поручено охотиться за донорами через онлайн-чаты.

Сообщается, что после ареста подозреваемых, семья подростка получила компенсацию в размере около 300 тысяч долларов.

Шангкун, которому сейчас около 26 лет, много позже остался прикованным к постели. Врачи полагают, что у него развилась инфекция в левой почке из-за проведенной в 2011 году антисанитарной операции и отсутствия послеоперационной помощи, сообщает Unilad.

Теперь ему приходится проходить диализ каждый день.


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