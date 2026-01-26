#Казахстан в сравнении
Спорт

Король "Формулы-1" Михаэль Шумахер больше не прикован к постели

Формула-1 Автогонки Чемпион , фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 17:31 Фото: Instagram/michaelschumacher
Легендарный немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, который получил черепно-мозговую травму 13 лет назад и все эти годы был прикован к кровати, ныне уже может передвигаться в инвалидной коляске с помощью медицинского персонала, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, за последние 13 лет это первая положительная новость про семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который после серьезной травмы завершил карьеру и не мог самостоятельно передвигаться.

По сведениям источника, 57-летний экс-пилот "Феррари" сейчас находится у себя дома на Мальорке, но уже сидит в инвалидном кресле, ему помогают врач и медсестры.

Фото: Instagram/michaelschumacher

В декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму в Альпах, во время катания на горных лыжах, после чего долгое время находился в состоянии комы.

Все это время семья хранит молчание и не распространяет никакой информации о состоянии его здоровья, за исключением редких комментариев.

Михаэль в бытность гонщиком Ferrari пять раз подряд брал титул чемпиона мира. Еще два раза становился лучшим на планете в составе команды Benetton.

В 2025 года на одном из аукционов легендарный болид короля "Формулы-1" продали за огромные деньги.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
