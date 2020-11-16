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Видео дня: полицейского из Шымкента обсуждают в Сети

В пресс-службе ДП Шымкента подтвердили, что видео действительно снято в их городе и не является постановочным.

Фото : zakon.kz16 ноября 2020, 16:08

В соцсетях распространяют видео с сотрудником полиции, не оставшимся безразличным к беспорядку на дороге, передает zakon.kz.

Видео про инспектора из Шымкента, который ехал на личном автомобиле после ночной смены домой и угодил в затор на перекрестке, где отключились светофоры, - сказано в подписи к видео, появившемся в паблике kris_p_almaty_official.

В пресс-службе ДП Шымкента подтвердили, что видео действительно снято в их городе и не является постановочным.

Наш сотрудник, когда ехал домой со смены, увидел затор, незамедлительно вышел из машины и в центре перекрестка стал регулировать движение. Через пару минут прибыл отправленный наряд, и заменил его. На видео это видно, - сказали в ведомстве.


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