Полицейский в Шымкенте насмерть сбил женщину
В Шымкенте сотрудник полиции насмерть сбил женщину. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города подтвердили эту информацию и уточнили, что трагедия произошла 28 августа 2025 года на улице Желтоксан, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным ведомства, женщина неожиданно выбежала из-за деревьев и попыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте.
Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.
"По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено: он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим".Пресс-служба ДП Шымкента
Также отмечено, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по итогам которых и будет принято процессуальное решение.
