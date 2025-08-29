#АЭС в Казахстане
Происшествия

Полицейский в Шымкенте насмерть сбил женщину

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 16:15 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте сотрудник полиции насмерть сбил женщину. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города подтвердили эту информацию и уточнили, что трагедия произошла 28 августа 2025 года на улице Желтоксан, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным ведомства, женщина неожиданно выбежала из-за деревьев и попыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено: он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим".Пресс-служба ДП Шымкента

Также отмечено, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по итогам которых и будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали иностранца, подозреваемого в особо тяжком преступлении.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
