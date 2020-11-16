Ертаеву вынесли приговор

Экс-банкир признал свою вину.

Экс-банкира Жомарта Ертаева приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает zakon.kz.

Бывшего банкира признали виновным в хищении 144 миллиардов тенге, принадлежавших Bank RBK. Его приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества в колонии средней безопасности. Также ему запретили на протяжении 10 лет заниматься банковской и финансовой деятельностью.

Ранее гособвинение запрашивало для Ертаева 11 лет тюрьмы.

Прокуратура учла, что экс-банкир признал свою вину и попросил прощения у пострадавших. В своем последнем слове он заявил, что "бог мозгами его не обидел, в какой-то момент совесть подвела". Также Ертаев отметил, что, выйдя на свободу, будет писать книги и читать лекции на тему "Никогда не бери чужого" и "Что есть истинное счастье".

Кроме него по этому делу проходит еще 36 человек.

Экс-банкир проходит обвиняемым еще по одному уголовному делу. Его обвиняют в организации хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. Потерпевшими признаны Bank RBK, ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)", Qazaq Banki и Евразийский банк.

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