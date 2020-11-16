Истек срок исковой давности: можно ли обратиться в суд?

Исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре.

Можно ли обратиться в суд, если истек срок исковой давности? На этот вопрос ответила судья Верховного суда РК Елена Максюта, передает zakon.kz.

А если ответчик заявит о пропуске срока, и не будет оснований для его восстановления? – эти вопросы часто становятся предметом спора среди казахстанских юристов, в том числе социальных сетях, а также представляют интерес для многих казахстанцев на предмет судебной перспективы.

Как отметила Елена Максюта, ответы на эти вопросы содержатся в законе:

"Истечение срока исковой давности до предъявления иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске". Могут ли сроки обращения быть восстановлены судом? Конечно. Кто должен доказывать наличие обстоятельств, которые могут быть положены в основу восстановления срока? Только лицо, которое предъявляет иск. Допустим, трудовой спор, у работника имеются уважительные причины их пропуска - обстоятельства, которые препятствовали своевременно обратиться с иском в суд. Это может быть невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы, необходимость осуществлять уход за тяжелобольными членами семьи и другие. Этот перечень не является исчерпывающим, - пояснила судья ВС на своей странице в Facebook.

При этом она обратила внимание и на то, что в соответствии со статьей 185 Гражданского Кодекса, суд может признать уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца, которой нет у юридического лица.

Судья также отметила, исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре.

"Это четко указано в статье 179 ГК: " Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения"", - процитировала она.

Елена Максюта также посоветовала казахстанцам обращаться к юристам до возникновения спора, так как часто помощь юриста поможет разрешить спор и без суда.

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