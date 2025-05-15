Конституционный суд проверил норму по ограничению срока исковой давности по договору займа

Конституционный суд вынес решение, что ограничение срока исковой давности по договору займа с учетом даты его заключения не нарушает конституционный принцип равенства, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец не согласился с вынесенным судебным решением и обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции пункта 2 статьи 2 закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам коллекторской деятельности".

По его мнению, действующая норма закона об ограничении применения пятилетнего срока исковой давности только к договорам займа, заключенным после 1 октября 2017 года, нарушает его право на равенство перед законом по сравнению с другими заемщиками.

В свою очередь Конституционный суд обратил внимание заявителя на то, что различие в регулировании срока исковой давности связано с объективным правовым критерием – датой заключения договора.

В суде заключили, что оспариваемая норма не имеет индивидуального характера и не нарушает принцип равенства, закрепленный в статье 14 Конституции.