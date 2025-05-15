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Право

Конституционный суд проверил норму по ограничению срока исковой давности по договору займа

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 10:51 Фото: pixabay
Конституционный суд вынес решение, что ограничение срока исковой давности по договору займа с учетом даты его заключения не нарушает конституционный принцип равенства, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец не согласился с вынесенным судебным решением и обратился в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции пункта 2 статьи 2 закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам коллекторской деятельности".

По его мнению, действующая норма закона об ограничении применения пятилетнего срока исковой давности только к договорам займа, заключенным после 1 октября 2017 года, нарушает его право на равенство перед законом по сравнению с другими заемщиками.

В свою очередь Конституционный суд обратил внимание заявителя на то, что различие в регулировании срока исковой давности связано с объективным правовым критерием – датой заключения договора.

В суде заключили, что оспариваемая норма не имеет индивидуального характера и не нарушает принцип равенства, закрепленный в статье 14 Конституции.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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