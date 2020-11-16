На сегодняшний день в красном квадрате находятся 2 региона: Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Сегодня под председательством Главы Государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по вопросам недопущения распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан. Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации и о принимаемых в стране мерах, сообщает zakon.kz.

На 16 ноября согласно разработанной матрице оценки эпидемиологической ситуации республика находится в желтой зоне, - сказал А.Цой.

На сегодняшний день в красном квадрате - в зоне повышенного риска распространения инфекции находятся 2 региона: Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В желтой зоне - умеренного риска находятся Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области, города Нур-Султан и Алматы. Остальные регионы находятся в относительно благополучной зеленой зоне низкого риска распространения инфекции.

Для оказания качественной и своевременной помощи населению, в случае роста заболеваемости КВИ, медорганизации готовы развернуть до 71 тыс. коек. В настоящее время занято 21% инфекционных коек и 17% реанимационных.

Обеспечена готовность выездных мобильных бригад с учетом резерва, укомплектованных необходимым клинико-диагностическим минимумом для оказания медицинской помощи на дому. С июля текущего года по настоящее время мобильными бригадами было оказано более 280 тыс. услуг.

На сегодняшний день количество вызовов скорой медицинской помощи в сравнении с июлей текущего года снизилось на 43,8%, из них по КВИ - на 79%, - отметил А.Цой.

Для оказания консультативной помощи больным с КВИ созданы региональные и республиканская экспертные группы, усилена работа региональных Call-центров и Единого контакт-центра 1406.

Параллельно расширена мощность ПЦР-тестирования. На сегодняшний день в диагностику коронавирусной инфекции вовлечены 140 лабораторий, мощностью 76 исследований в сутки.

По сравнению с 1 октября мощность тестирования на 100 тысяч населения увеличилась в 1,7 раза, охват тестированием увеличился в 3,6 раза, - отметил министр.

Во избежание и предупреждения риска вывоза лекарственных средств и медицинских изделий за пределы РК приказом Министерства здравоохранения утвержден перечень из 59 наименований, запрещенных к вывозу из РК и перечень товаров, разрешенных к вывозу физическими лицами в ограниченном количестве только для индивидуального использования.

Комитетом национальной безопасности приняты меры по недопущению вывоза из Республики Казахстан товаров, применяемых при лечении КВИ. Также, Минздравом усилен контроль за отпуском лекарств, в том числе рецептурных препаратов; за назначением и выписыванием лекарств; за распределением лекарств, закупленных за счет стабилизационных фондов регионов.

С 1 сентября по 16 ноября 2020 года в РК зарегистрировано 986 случаев КВИ среди школьников, в том числе 288 среди детей, обучающихся в дежурных классах. Установлено 3 122 контактных, среди которых выявлено 33 случая.

Следует обратить внимание на высокий уровень заболеваемости школьников, обучающихся онлайн – 698 детей. Благодаря введенным с начала учебного года ограничениям по обучению детей в обычном режиме, предотвращено более 6 тыс. контактов с другими детьми и порядка 600 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - подчеркнул А. Цой.

Глава Минздрава также проинформировал Президента о вопросах, связанных с материнской смертностью, подчеркнув, что они находятся на особом контроле. Несмотря на эпидситуацию, в стране отмечается положительная динамика демографический показателей: рост рождаемости составил 4,5% или на 20 тысяч больше новорожденных.

За период пандемии в стране зарегистрировано свыше 9 тысяч беременных инфицированных COVID-19 и пневмонией, что составило 7,5% из всего зарегистрированных случаев.

В период резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в 3 квартале текущего года, отмечен значительный рост материнской смертности. Сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации. За последние два месяца случаев смерти беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 не зарегистрировано, - сообщил А.Цой.

Для улучшения качества оказания медпомощи беременным, Министерством организован "Ситуационный акушерский центр", который ежедневно осуществляет мониторинг беременных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии. Также разработаны и доведены до управлений здравоохранений клинический протокол диагностики и лечения "COVID-19 у беременных" и методические рекомендации "О порядке оказания медицинской помощи беременным и детям на время пандемии COVID-19".

А.Цой проинформировал Президента о завершении кампании вакцинации против гриппа, в рамках которой привито 2,3 млн человек из уязвимых групп. С начала эпидсезона отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в 1,3 раза по сравнению с периодом сентябрь - октябрь 2019 года.

По оценкам ВОЗ, при оптимистичном прогнозе эффективная вакцина против нового коронавируса не станет доступной раньше первого квартала 2021 года. В настоящее время в мире насчитывается около 200 вакцин кандидатов, но лишь 42 из них находятся на стадии клинических испытаний, среди которых 5 вакцин-кандидатов казахстанского производства.

На производство и закуп вакцин для иммунизации населения Республики против коронавирусной инфекции определена потребность финансовых средств из резерва Правительства Республики Казахстан в сумме 47 млрд. тенге для вакцинации 3, 6 млн. человек различных групп риска, - рассказал глава Минздрава.

Согласно информации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в различных странах развивалась по четырем основным сценариям, в зависимости от принимаемых мер. Причем, в Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, Новой Зеландии и Израиле вспышка была взята под контроль.

Сравнение прогноза от 7 сентября и 10 ноября показывает, что эпидемиологическая ситуация в РК в течение двух последних месяцев развивается по оптимистическому прогнозу. То есть, пессимистический прогноз не состоялся благодаря принятым мерам, что позволило сдвинуть потенциальный локдаун при пессимистическом сценарии на один месяц, - считает А.Цой.

Министерство проводит постоянный мониторинг эпидситуации в стране и в каждом регионе, принимаются меры по готовности медорганизаций ко второй волне коронавирусной инфекции. Принимаемые меры по стабилизации ситуации показали свою эффективность, и Министерство совместно местными исполнительными органами и другими заинтересованными отраслями прилагает все усилия для обеспечения готовности к различным вариантам течения заболеваемости при планировании объемов помощи и лекарств. Как подчеркнул А.Цой, совместная работа всех секторов – центральных госорганов, местных исполнительных органов, НПП "Атамекен", бизнес сообщества, вовлеченных в реализацию мер по сдерживанию роста заболеваемости КВИ позволяет сохранить реализацию оптимистичного сценария развития эпидемии в Казахстане.

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