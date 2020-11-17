Навальный подал в суд на пресс-секретаря Путина

Иск зарегистрировали, дату заседания еще назначили.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 16 ноября подал в Пресненский суд Москвы иск к пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Запись появилась в картотеке суда. Иск зарегистрировали, дату заседания еще назначили.

Поводом для иска стала публикация ТАСС под заголовком "Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы". В Пресненском суде Москвы "Открытым медиа" уточнили, что Навальный требует от Пескова опубликовать на сайте Кремля опровержение двух своих заявлений:

В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация".

"Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами.

По мнению оппозиционера, оба утверждения пресс-секретаря президента не соответствуют действительности и порочат его честь. Иск пока не приняли в производство, решение об этом должны принять до 23 ноября.

1 октября немецкая Der Spiegel опубликовала интервью с Навальным, в котором тот заявил о личной причастности президента Владимира Путина к своему отравлению. Комментируя это журналистам, Песков обвинил политика в работе на ЦРУ.

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